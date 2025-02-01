طريقة عمل الحواوشي التقليدي في المنزل بخطوات سهلة ومذاق شهي

الحواوشي من أشهر الأكلات المصرية التي يعشقها الكثيرون، فهو يجمع بين اللحم المتبل والخبز المقرمش بنكهة غنية لا تُقاوم. إذا كنتِ ترغبين في تحضيره في المنزل بطريقة سهلة وبنفس الطعم الأصلي، فإليكِ وصفة الحواوشي التقليدي بمكونات بسيطة وخطوات واضحة.

كتب محمد سعد – يعتبر الحواوشي من أكثر الأكلات التي يحبها الصغار والكبار ومن أشهر الأكلات الشعبية في مصر وذلك يرجع لمكوناته اللذيذة التي تجمع بين العيش البلدي وحشوة اللحم المفروم المتبلة والشطة الحارة التي تعطيه نكهة مميزة وشهية لا تقاوم.

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عمل الحواوشي التقليدي

لعمل الحواوشى بطريقة سهلة وتكلفة بسيطة، إليكي المكونات المطلوبة:

نصف كيلو لحم مفروم.

قطعة من اللية الضاني اختياري لإضافة نكهة دسمة غنية.

2 بصلة مفرومة ناعم.

3 فصوص ثوم مهروسة.

فلفل أخضر مفروم.

أرغفة خبز بلدي أو أبيض طازة جاهزة.

زيت نباتي للدهن.

ملح، فلفل أسود، وبهارات حسب الرغبة

طريقة التحضير:

في إناء عميق نضع اللحم المفروم ثم البصل، والثوم، والفلفل الأخضر، والبهارات، ثم امزجي جميع المكونات جيدا.

نقوم بفتح أرغفة الخبز ثم نضع مزيج اللحم ويوزع بالتساوي داخلها.

ادهني سطح الخبز بالقليل من الزيت لمنحه قوام مقرمش عند الطهي.

نسخن مقلاة جيدا أو شواية ونضع الحواوشي عليها، مع تقليبه المستمر حتى ينضج من جميع الجوانب.

يقدم الحواوشي ساخن بجانب الطحينة أو السلطة الخضراء وطبق البطاطس المحمرة للحصول على افضل مذاق.

طريقة تحضير واعداد وصفة الحواوشي في الفرن

لتحضير الحواوشي في الفرن بطريقة سهلة ومختلفة، ستحتاجين إلى المكونات التالية :

نصف كيلو لحم مفروم.

2 كوب دقيق أبيض.

ملح وبهارات حسب الرغبة.

فلفل أخضر مفروم.

2 بصلة مفرومة ناعم.

ماء دافئ للعجن.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة سكر لتفعيل الخميرة.

زيت نباتي للعجن والتخمير.

خطوات التحضير

في إناء نظيف نقوم بخلط الدقيق مع الخميرة والسكر، ثم نضع الماء الدافئ تدريجيا مع العجن حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة.

نضع الزيت خلال العجن للحصول على قوام طري العجينة.

نترك العجينة لتختمر لمدة ساعة ونصف.

في هذه الأثناء جهزي حشوة اللحم عن طريق تسخين الزبدة، ثم إضافة البصل وتشويحه قليلا.

قومي بتسوية اللحم مع البصل وقلبيه حتى يتغير لونه، ثم ضعي الفلفل الأخضر والبهارات واتركيه حتى ينضج.

بعد تمام عملية التخمير افردي نصف كمية العجين في صينية مدهونة بالزيت.

ضعي اللحمة فوق العجينة ثم قومي بتغطيتها بباقي العجين.

افتحي بعض الثقوب في سطح العجينة بشوكة للسماح للبخار بالخروج أثناء الطهي.

ضعيها في فرن مسخن مسبقا حتى تتحمر ويصبح الوجه باللون ذهبي.

قدمي الحواوشي ساخن.

استمتعي بمذاق الحواوشي التقليدي المحضر في المنزل بنفس نكهة المطاعم ولكن بمكونات صحية وطازجة. قدميه ساخنًا مع المخللات والبطاطس المقرمشة واستمتعي بوجبة شهية مع العائلة!