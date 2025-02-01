بأسرار ست البيت المصرية.. طريقة عمل القراقيش الفلاحي بطعم أصيل

القراقيش الفلاحي من أشهر المخبوزات المصرية التقليدية التي تتميز بمذاقها اللذيذ وقوامها المقرمش، وهي من الوصفات التي تعشقها العائلات في وجبات الإفطار أو مع الشاي. تعلمي اليوم أسرار ست البيت المصرية في تحضير القراقيش الفلاحي بوصفة سهلة وخطوات مضمونة للحصول على أفضل نتيجة.

كتب محمد سعد – تعد القراقيش واحدة من أشهر المخبوزات التي تزين مائدة عيد الفطر، إذ يتم تحضيرها في العديد من المنازل لتكون جزءًا من طقوس الإفطار في أول أيام العيد، وهذه المخبوزات تتميز بطعمها المقرمش ورائحتها المميزة التي تنبعث من التوابل مثل الشمر والينسون، كما أن القراقيش تعتبر من الأطعمة المحبوبة لدى الكثيرين بفضل مذاقها الرائع والمقرمش، وتستحق أن تكون جزءًا من احتفالات عيد الفطر، وفيما يلي سوف نتعرف على خطوات الاستعلام.

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طرق عمل القراقيش الفلاحي

لتحضير كيلو واحد من القراقيش الطيبة والشهية، إليك المكونات التي ستحتاجين إليها:

كيلو دقيق أبيض.

2 كوب سمن بلدي.

ملعقة كبيرة من اليانسون.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السمسم.

ملعقة كبيرة من الشمر.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

كوب من الحليب الدافئ.

رشة صغيرة من الملح.

خطوات تحضير القراقيش الفلاحي

في البداية، ضعي الخميرة الفورية مع السكر الأبيض في طبق عميق.

ثم أضيفي القليل من الحليب الدافئ (من الكمية المحددة في المقادير) واخلطي المكونات جيدًا.

اتركي الخليط جانبًا لبضع دقائق حتى تبدأ الخميرة في التفاعل وتنتفخ.

في وعاء آخر، ضعي الدقيق الأبيض مع السمسم، الشمر، اليانسون، والملح.

قومي بمزج هذه المكونات جيدًا لضمان توزيع المكونات الجافة بشكل متساوٍ في العجينة.

أضيفي السمن البلدي إلى المكونات الجافة وابدئي في فركه جيدًا بين يديك حتى يتوزع السمن بشكل جيد في الدقيق وتتشكل لديكِ عجينة هشة.

بعد أن تصبح الخميرة جاهزة، أضيفيها إلى خليط الدقيق والسمن، ثم ضيفي باقي الحليب الدافئ تدريجيًا واستمري في العجن حتى تحصلي على عجينة لينة ومتجانسة.

غطي العجينة بغطاء مبلل واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة ونصف تقريبًا حتى تختمر العجينة ويتضاعف حجمها.

بعد أن تختمر العجينة، قومي بأخذ كميات صغيرة منها وشكليها على شكل أقراص مستديرة أو مسطحة حسب رغبتك. ضعي الأقراص جانبًا لمدة 15 دقيقة حتى تختمر مرة أخرى.

بعد أن تختمر الأقراص، ضعيها في صينية فرن مدهونة بالسمن أو مبطنة بورق الزبدة.

سخني الفرن إلى درجة حرارة 160 مئوية (متوسطة) واخبزي القراقيش لمدة 20 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا ومقرمشًا.

بعد إخراج القراقيش من الفرن، اتركيها لتبرد قليلاً، ثم قدميها على مائدة الإفطار في أول أيام عيد الفطر.

جربي وصفة القراقيش الفلاحي واستمتعي بمذاقها الشهي مع كوب من الشاي أو الحليب. حضريها في المنزل بسهولة وقدميها لعائلتك بطعم أصيل لا يُقاوم!