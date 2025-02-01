طريقة عمل صيادية الجمبري في المنزل بخطوات سهلة ومذاق رائع

إذا كنتِ من عشاق المأكولات البحرية، فلا تفوتي فرصة تجربة صيادية الجمبري في المنزل بوصفة سهلة ولذيذة. تتميز هذه الوصفة بمزيج رائع من التوابل العطرية والجمبري الطازج، مما يمنحها نكهة مميزة تضاهي أفضل المطاعم.

كتب محمد سعد – أرز الصيادية بالجمبري هو أحد الأطباق البحرية الشهية التي تمتاز بمذاقها الغني والتوابل المميزة، ويتسم هذا الطبق بالتوازن بين طعم الأرز الناعم والجمبري اللذيذ، ويعد خيارًا رائعًا لتقديمه في وجبات العشاء أو كوجبة رئيسية في أي مناسبة، وإذا كنتي من محبي الأكلات البحرية وترغبين في تحضير هذا الطبق اللذيذ في المنزل، تابعينا في هذا المقال للتعرف على طريقة تحضير أرز الصيادية بالجمبري بخطوات سهلة وبسيطة.

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طريقة عمل صيادية الجمبري

نصف كيلو من الجمبرى

2 كوب من الأرز

بصلة كبيرة مفرومة

3 فصوص من الثوم المفروم

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الكاري

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض

عصير نصف ليمونة

الماء

طريقة تحضير أرز الصيادية بالجمبري

في البداية، قومي بغسل الجمبري جيدًا باستخدام الليمون لإزالة أي روائح بحرية قد تكون عالقة به وبعد ذلك، قشريه وازيلي العروق السوداء منه.

في قدر غير لاصق أو حلة عميقة، سخني حوالي 4 ملاعق كبيرة من الزيت على نار متوسطة.

بمجرد أن يسخن الزيت، أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبيًا وطريا، ويبدأ في إصدار رائحة عطرية.

بعد أن يتحمر البصل، أضيفي الثوم المفروم وقلبي المكونات لمدة دقيقة حتى تظهر رائحته.

بعد ذلك، أضيفي الجمبري إلى القدر مع التوابل: الملح، الفلفل الأسود، الكمون، الزنجبيل، والكاري.

حركي المكونات معًا بعناية، واتركي الجمبري يطهى لمدة خمس دقائق أو حتى يتغير لونه بالكامل ويصبح ناضجًا.

بمجرد أن ينضج الجمبري، أضيفي الأرز إلى القدر وقلبي المزيج جيدًا.

تأكدي من أن الأرز قد امتص جميع النكهات.

ثم أضيفي الماء الساخن إلى القدر، بحيث يكون مستوى الماء أعلى من مستوى الأرز بحوالي 2 سم.

أضيفي عصير الليمون والخل الأبيض إلى الخليط، وقلبي المكونات بشكل جيد.

عندما يبدأ الماء في الغليان، قومي بخفض درجة الحرارة إلى منخفضة جدًا.

غطي القدر واتركي الأرز يطهى ببطء على نار هادئة لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة، حتى يمتص الأرز الماء تمامًا ويصبح طريًا.

تأكدي من أن الأرز قد نضج بشكل جيد عن طريق اختبار الحبوب.

بعد أن يصبح الأرز جاهزًا، اتركيه قليلًا ليهدأ قبل تقديمه.

يمكن تقديم أرز الصيادية بالجمبري ساخنًا، ويُنصح بتزيينه بالبقدونس الأخضر المفروم لإضافة لمسة من اللون والنكهة الطازجة.

الآن يمكنكِ تحضير صيادية الجمبري في المنزل والاستمتاع بمذاقها الشهي مع عائلتك. قدميها مع السلطة أو الطحينة واستمتعي بأشهى وجبة بحرية بطعم لا يُقاوم!