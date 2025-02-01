احجز العملة الأجنبية الآن عبر مصرف ليبيا المركزي وفق الشروط المحددة

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن فتح باب حجز العملة الأجنبية وفق شروط محددة، مما يتيح للعملاء إمكانية الحصول على العملات بكل سهولة وأمان. يهدف المصرف من خلال هذه الخدمة إلى تسهيل عمليات الصرف وضبط السوق المالية بما يتماشى مع السياسات النقدية.

كتب محمد سعد – يرغب العديد من المواطنين في ليبيا التعرف على طريقة حجز العملة الأجنبية مصرف ليبيا المركزي، حيث يمكن للمواطن الليبي التقديم للحصول على مبلغ قدره 4 آلاف دولار لتلبية الاغراض الشخصية وفق شروط محددة من البنك المصرفي، إلى جانب تقديم بعض المستندات للبنك، لذلك سوف نوضح لكم مزيدا من التفاصيل حول طريقة حجز العملة الأجنبية من مصرف ليبيا المركزي 2025، مع عرض أبرز الشروط المطلوب توافرها.

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. حجز العملة الأجنبية مصرف ليبيا المركزي

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إطلاق رابط مباشر لمن يرغب في حجز العملات الأجنبية بشكل إلكتروني، ويتم ذلك وفق بعض الخطوات البسيطة والتي نوضحها لكم بالتفصيل في النقاط التالية:

انتقل في البداية إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنظومة حجز الدولار.

ثم قم بالضغط فوق خانة إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك أدخل البيانات المطلوبة منك بكل دقة.

سوف تجد أمامك قائمة تتضمن مجموعة من الخيارات، اختر منها حجز العملات الأجنبية.

ثم حدد قيمة العملة الأجنبية التي ترغب في حجزها.

ثم قم بكتابة جميع البيانات الشخصية التي يطلبها منك الموقع بشكل صحيح.

في النهاية انقر فوق إرسال الطلب.

شروط حجز العملات الأجنبية من مصرف ليبيا المركزي 2025

كما حدد البنك المركزي الليبي عدد من الشروط اللازم توافرها لكي يتمكن المواطن من حجز العملة الأجنبية في منظومة الأغراض الشخصية، ومن هذه الشروط ما يلي:

أن يكون العمر للمواطن لا يقل عن 18 عام.

كما يشترط توفر حساب بنكي سارية صلاحيته، كما يوجد بالحساب قيمة العملة الأجنبية المحجوزة ولكن بالعملة المحلية.

إلى جانب ضرورة الإقامة بشكل دائم في إحدى المناطق الليبية، مع توفر الجنسية الليبية.

تم تحديد الحد الأقصى للعملة المطلوبة بحيث لا تتجاوز قيمتها أربعة آلاف دولار.

كما ينبغي الالتزام بتقديم جميع الأوراق المطلوبة والتي تتضمن سبب الرغبة في حجز العملة الأجنبية.

تعد خدمة حجز العملة الأجنبية من مصرف ليبيا المركزي خطوة مهمة لتنظيم عمليات الصرف وتوفير العملات للمواطنين وفق ضوابط محددة. احجز الآن وفق الشروط المعلنة واستفد من الخدمة بسهولة