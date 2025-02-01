موعد قروض الإسكان العسكري 2025: إعلان رسمي من مؤسسة الإسكان والإشغال العسكري

أعلنت مديرية مؤسسة الإسكان والإشغال العسكري عن موعد صرف قروض الإسكان العسكري لعام 2025، في إطار جهودها لدعم العسكريين بتوفير تمويل ميسر لامتلاك السكن المناسب. ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين المستوى المعيشي للعاملين في القطاع العسكري عبر تسهيلات مالية مميزة.

كتب محمد سعد – تأتي قروض الإسكان العسكري ضمن مجموعة من الخدمات التي تقدمها القوات المسلحة الأردنية لدعم منتسبيها وتحسين ظروفهم المعيشية من خلال هذه القروض، يتمكن الضباط وضباط الصف والأفراد العسكريين من الحصول على تسهيلات سكنية تساهم في رفع مستوى حياتهم اليومية.

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سيتم البدء في تسليم القروض المستحقة اعتبارا من الأسبوع الأول من شهر يناير 2025، حيث يتعين على جميع المستفيدين من القروض مراجعة فروع بنك القاهرة عمان خلال ساعات الدوام الرسمي لاستكمال الإجراءات اللازمة والحصول على القرض، بما يضمن سرعة وسهولة تسليم المبالغ المستحقة.

الفئات المستحقة لقروض الإسكان العسكري

تستهدف قروض الإسكان العسكري فئتين رئيسيتين ضمن منتسبي القوات المسلحة الأردنية:

هم المستفيدون من صندوق إسكان الضباط، والذي يقدم قروضًا ميسرة لتمويل احتياجاتهم السكنية.

هم المستفيدون من قروض الإسكان المخصصة للأفراد العسكريين، والتي تهدف إلى تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير سكن مناسب لهم.

أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقروض الإسكان العسكري

تتضمن قائمة المستحقين للأقرض الإسكانية العسكري أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد الذين تم تحديد استحقاقهم بناءً على المعايير المحددة من قبل مديرية الإسكان والأشغال العسكرية لضمان الشفافية، يمكن للمستفيدين الاستعلام عن أسمائهم من خلال الموقع الرسمي للمديرية.

طريقة الاستعلام عن أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقروض الإسكان العسكري

يمكن للراغبين في الاستعلام عن الأسماء المدرجة في قائمة المستحقين لقروض الإسكان العسكري اتباع الخطوات الآتية عبر المنصة الرسمية لمديرية الإسكان والأشغال العسكرية:

الدخول إلى موقع مديرية الإسكان والأشغال العسكرية عبر الرابط المخصص.

تسجيل الدخول باستخدام البيانات الشخصية المسجلة مسبقًا.

اختيار خدمة “الاستعلام عن قرض الإسكان” المتاحة على الموقع.

إدخال الرقم الوطني والرقم العسكري في الحقول المخصصة لذلك.

النقر على زر “بحث” وانتظار ظهور النتيجة لمعرفة حالة الاستحقاق.

شروط استحقاق قرض الإسكان العسكري 2025

لتحديد الاستحقاق للقرض، وضعت مديرية الإسكان والأشغال العسكرية بعض الشروط الواجب توافرها لدى المتقدمين:

يجب أن يكون المتقدم قد أكمل 20 عامًا من الخدمة في القوات المسلحة الأردنية.

يجب على المستفيد أن يكون قادرًا على سداد القرض في فترة لا تتجاوز 30 عامًا.

يصل الحد الأقصى للقرض الممنوح إلى 10,000 دينار أردني.

يجب على المتقدم تقديم كافة المستندات الرسمية المطلوبة وفق الأولويات المحددة لضمان الاستحقاق.

يعتبر قرض الإسكان العسكري 2025 فرصة هامة للعسكريين الراغبين في امتلاك منزل خاص، حيث توفر المؤسسة الدعم المالي وفق شروط ميسرة. تابع التفاصيل الرسمية لضمان الاستفادة من هذه المبادرة.