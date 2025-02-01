أسعار فوانيس رمضان 2025 بجميع الأنواع والأصناف: دليلك للشراء من المنزل

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يبحث الكثيرون عن أسعار فوانيس رمضان 2025 بمختلف أنواعها وأشكالها. تتوفر الفوانيس التقليدية والمضيئة والحديثة بأسعار متفاوتة تناسب جميع الميزانيات، مع إمكانية الشراء أونلاين من المنزل بكل سهولة.

كتب محمد سعد – مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بدأت الأسواق المصرية تستقبل فوانيس رمضان 2025 بمختلف الأشكال والتصاميم، حيث لاحظ العديد من المواطنين ارتفاعا ملحوظًا في أسعارها مقارنة بالعام الماضي، وفي حالة أنك كنت تبحث عن أحدث الأسعار والتفاصيل الخاصة بفوانيس رمضان لهذا العام، فإن موقعنا الإخباري يقدم لك قائمة شاملة تشمل كافة الأنواع المتاحة في الأسواق.

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أسعار فوانيس رمضان

تتنوع أسعار فوانيس رمضان 2025 في الأسواق المصرية لتلبي مختلف الأذواق والميزانيات، وفيما يلي الأسعار:

الفانوس المعدني بارتفاع 60 سم: يباع بسعر 250 جنيه.

فانوس الميدالية الكريستال: متاح بسعر 90 جنيه.

الفانوس الصغير الدائري: يعرض بسعر 150 جنيه.

الفانوس المعدني الكبير: يصل سعره إلى 1800 جنيه مصري.

فانوس شخصيات كرتونية ومجسمات: يعمل بالبطارية ويباع بسعر 250 جنيه.

الفانوس الخشبي للديكور: متوفر بسعر 170 جنيه

الفانوس البلاستيكي الكهربائي: يباع بسعر 50 جنيه.

الفانوس المعدني متوسط الحجم: سعره 900 جنيه مصري.

فانوس السماء الصيني: متاح بسعر 40 جنيه.

فانوس التخييم القابل للشحن: يعرض بسعر 400 جنيه مصري.

الفانوس المعدني بحجم 24 سم: يباع بسعر 200 جنيه مصري.

الفانوس البلاستيكي المزود بأضواء ملونة: متوفر بسعر 75 جنيه.

الفانوس الصاج المطلي بماء الذهب (حجم صغير): يباع بسعر 275 جنيه.

الفانوس الخشبي مقاس 50 سم: سعره 300 جنيه مصري.

الفانوس المتوسط المطرز بالخرز يدويا: يتراوح سعره بين 450 إلى 500 جنيه مصري.

الفانوس المتوسط من المعدن المزخرف: يتراوح سعره بين 400 إلى 500 جنيه مصري.

الفانوس على شكل جندي بحجم 40 سم: يباع بسعر 350 جنيه.

الفانوس بزجاج ملون يعمل بالشموع: متاح بسعر 250 جنيه.

الفانوس المتوسط بشبابيك قابلة للغلق: يعرض بسعر 150 جنيه.

أماكن بيع فوانيس رمضان

تعتبر مصر القديمة من أشهر الأماكن في مصر التي تشتهر ببيع الفوانيس وزينة رمضان، حيث يمكنك العثور على تشكيلة واسعة من الديكورات والإضاءات الرمضانية بأسعار تنافسية ومخفضة مقارنة بالمناطق الأخرى، وأماكن بيع الفوانيس هي:

منطقة الموسكي: تعد من أبرز المناطق الشعبية التي تشتهر ببيع الفوانيس وزينة رمضان بأسعار مناسبة، حيث يمكنك العثور على تشكيلة متنوعة من المنتجات الرمضانية.

حارة اليهود: تعتبر من الأماكن التاريخية التي تشتهر ببيع الفوانيس التقليدية والحديثة، بالإضافة إلى الديكورات والإضاءات الرمضانية بأسعار مميزة.

شارع المعز: يعد من أشهر الشوارع التاريخية في القاهرة، حيث يمكنك شراء الفوانيس المزخرفة والتحف الرمضانية بأسعار تنافسية.

توفر الأسواق خيارات متعددة من فوانيس رمضان 2025 تناسب جميع الأذواق، مع إمكانية الشراء عبر الإنترنت لتجنب الزحام والاستفادة من العروض الحصرية. احصل على فانوسك الآن واستعد لأجواء رمضان المميزة.