عروض كارفور رمضان 2025 تبدأ الآن: خصومات حتى 50% على جميع المنتجات وأسعار نارية على الياميش

مع اقتراب شهر رمضان 2025، أطلقت كارفور عروضها القوية التي تشمل تخفيضات تصل إلى 50% على مختلف المنتجات، بما في ذلك المواد الغذائية والأجهزة المنزلية والياميش. هذه الفرصة الذهبية تتيح لك التسوق بأسعار تنافسية والاستفادة من خصومات مميزة خلال موسم التخفيضات الرمضانية.

كتب محمد سعد – مع اقتراب شهر رمضان المبارك تزداد مظاهر الود والاهتمام بالآخرين حيث تبدأ كبرى محلات الماركت في تقديم العروض والخصومات على المواد الغذائية كما يحرص العديد من التجار والمتاجر الكبرى على تجميع أكياس وكراتين الخير المليئة بالسلع المختلفة للمساعدة في إهداء هذه الهدايا ولأن كارفور من أشهر المتاجر التي تقدم عروضًا مغرية على المواد الغذائية فإن العديد من الناس يتساءلون عن تفاصيل عروضها الترويجية لرمضان 2025.

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يوفر كارفور خصمًا يصل إلى 50% حيث انتشر البهجة في جميع أنحاء كارفور مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث زينت الممرات بالعروض الترويجية الحصرية على مجموعة متنوعة من المواد الغذائية، وأعلنت الشركة عن عدد من العروض الرائعة مثل الأسعار المخفضة على المعلبات والزيوت والبقوليات بالإضافة إلى عبوات رمضان المليئة بمجموعة متنوعة من الضروريات كما يتم تقديم أسعار جذابة والآن إليكم هذه العروض:

ثلاثة أكياس مكرونة وكيلو جرام أرز وكيلو جرام سكر وكيس كبير ملح وكيس شاي وربع كيلو جرام فاصوليا وكيسين عدس أصفر وزجاجة زيت وعلبة سمن نباتي وبرطمان صلصة ولفافة قمر الدين وعلبة تمر مجفف وكيس زبيب وجوز هند كلها متضمنة في العبوة الأولى والتي تكلف 399 جنيهًا.

كيلو سكر وكيسين مكرونة وكيس أرز وزجاجة زيت وعلبة سمن نباتي وكيس كبير ملح كلها متضمنة في الكرتونة الثانية والتي تكلف 169 جنيهًا.

على الرغم من ارتفاع أسعار ياميش كارفور بشكل كبير هذا العام عن العام الماضي إلا أن التاجر قدم بعض الصفقات الرائعة لتخفيف الضغط المالي على السكان ومن أبرز الصفقات التي شهدتها الأسواق هذا العام تخفيض سعر 250 جرام من البندق المقشر 40 جنيها، بعدما كان سعره 199 جنيها، ليصبح الآن 159 جنيها فقط، كما تم تخفيض سعر 250 جرام من البندق السوداني من 39 جنيهاً إلى 29 جنيها، وأطلقت كارفور كتالوج أسعار بتخفيضات في كافة فروعها، بما في ذلك أقسام اللحوم والتوابل، إلى جانب عروض حصرية على الأرز وذلك في محاولة لتقديم أفضل الأسعار.

لا تفوّت عروض كارفور المجنونة لشهر رمضان 2025، حيث يمكنك الحصول على أفضل الأسعار على الياميش والمنتجات الأساسية بخصومات تصل إلى 50%. اغتنم الفرصة قبل انتهاء العروض!