انخفاض حاد في أسعار الفراخ اليوم السبت 1 فبراير 2025: هبوط يصل إلى 12 جنيهًا في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الفراخ اليوم السبت 1 فبراير 2025 انخفاضًا ملحوظًا في كافة بورصات الدواجن، حيث تراجع السعر بمقدار يصل إلى 12 جنيهًا، مما أثر على أسعار البيع للمستهلكين. يأتي هذا التراجع نتيجة لتغيرات العرض والطلب في الأسواق المحلية، مما يجعل الوقت مناسبًا للشراء بأسعار منخفضة.

كتب محمد سعد – توفير بروتين بأسعار مناسبة، حيث تتأثر الأسعار بعدة عوامل، منها تكاليف الإنتاج وأسعار الأعلاف والعرض والطلب في الأسواق المحلية ومع التقلبات الاقتصادية، يبحث المستهلكون دائمًا عن أحدث الأسعار لمعرفة اتجاه السوق واتخاذ قرارات الشراء المناسبة ففي هذا التقرير، نستعرض سعر الفراخ اليوم بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى أسعار البيض وأجزاء الدواجن.

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سعر الفراخ اليوم

ستقرت أسعار الفراخ في مصر اليوم، السبت 1 فبراير 2025، بعد الانخفاضات الأخيرة التي شهدتها الأسواق وفيما يلي نظرة على الأسعار الحالية:

أسعار الفراخ البيضاء:

في المزرعة: سعر الكيلو 84 جنيهًا.

للمستهلك: تراوح فيما بين 86 و96 جنيهًا للكيلو، ويختلف ذلك حسب المنطقة وتكاليف النقل.

الفراخ البلدي:

في المزرعة: بلغ سعر الكيلو 125 جنيهًا.

للمستهلك: راوح السعر بين 126 و132 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ الساسو:

في المزرعة: تراوح سعر الكيلو بين 90 و91 جنيهًا.

للمستهلك: راوح السعر بين 97 و110 جنيهات للكيلو.

أسعار أجزاء الدواجن الأوراك تراوح السعر بين 100 و115 جنيهًا للكيلو.

أما البانيه: تراوح السعر بين 190 و220 جنيهًا للكيلو.

الصدور بالعظم: جاء السعر من 140 جنيهًا للكيلو.

الأجنحة: تراوح السعر بين 65 و75 جنيهًا للكيلو.

الهياكل: تراوح السعر بين 60 و70 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض

سنستعرض لكم الآن أسعار البيض في الأسواق:

البيض الأحمر: تراوح سعر الكرتونة بين 160 و165 جنيهًا.

البيض الأبيض: تراوح سعر الكرتونة بين 155 و160 جنيهًا.

البيض البلدي: تراوح سعر الكرتونة بين 160 و170 جنيهًا.

في الختام وففي ظل التغيرات المستمرة في أسواق الدواجن، يبقى من المهم متابعة أحدث الأسعار لضمان الشراء بالسعر العادل وتخطيط الميزانية الغذائية بشكل جيد، فهي تعتمد تقلبات أسعار الفراخ على عوامل متعددة مثل تكاليف الأعلاف والمواسم وحجم الإنتاج المحلي، مما يجعل من الضروري البقاء على اطلاع دائم على حركة الأسعار في الأسواق.

يعد هبوط أسعار الفراخ اليوم فرصة للمستهلكين للاستفادة من الأسعار المخفضة، بينما يترقب المربّون والتجار تطورات السوق في الأيام المقبلة. تابع التحديثات لمعرفة المستجدات حول أسعار الدواجن.