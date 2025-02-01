تحديث أسعار النحاس اليوم السبت 1 فبراير 2025: تعرف على التغيرات في الأسواق

شهدت أسعار النحاس اليوم السبت 1 فبراير 2025 تغيرات جديدة في الأسواق المحلية والعالمية، متأثرة بحركة العرض والطلب والتطورات الاقتصادية. يعتبر النحاس من المعادن الأساسية في الصناعة، مما يجعله من العناصر المهمة التي يتابعها المستثمرون والتجار لمعرفة اتجاهات السوق.

كتب محمد سعد – يعد النحاس من المعادن الأساسية المستخدمة في العديد من الصناعات مثل الكهرباء، البناء، والتصنيع، حيث تختلف أسعار النحاس الأحمر والأصفر في مصر وفقًا لعدة عوامل، منها نوع النحاس (جديد أو خردة) وجودته، إضافة إلى تأثيرات السوق المحلي والعالمي، نظرًا لأن النحاس يعتبر سلعة متداولة في الأسواق العالمية، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار في البورصات مثل بورصة لندن للمعادن.

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أسعار النحاس اليوم

تختلف أسعار النحاس الأحمر والأصفر، حيث يستخدم النحاس الأحمر اللامع في التطبيقات التي تتطلب جودة عالية، مثل الأسلاك الكهربائية، ويصل سعر الكيلوجرام منه إلى حوالي 550 جنيهًا، أما النحاس الأحمر الخشن، الذي يستخدم في صناعات أقل تطلبًا للنقاء، فيبلغ سعره حوالي 548 جنيهًا للكيلوجرام.

أما النحاس الأحمر الخردة، الذي يعاد تدويره لاستخدامه في صناعات متعددة، فتتراوح أسعاره بين 350 و400 جنيه للكيلوجرام، حسب جودته وحالته.

أسعار النحاس الأصفر اليوم

يستخدم النحاس الأصفر الخردة في صناعات مختلفة، مثل الأدوات الموسيقية والمكونات الميكانيكية، ويتراوح سعره بين 280 و297 جنيهًا للكيلوجرام، وبما أن النحاس يسعر عالميًا بالدولار الأمريكي، فإن أي تغير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار يؤثر مباشرة على الأسعار المحلية، حيث يؤدي ضعف الجنيه أمام الدولار إلى ارتفاع الأسعار حتى لو ظلت الأسعار العالمية ثابتة.

العوامل المؤثرة على الأسعار

تتأثر أسعار النحاس بعدة عوامل، منها تكاليف استخراج الخام التي تشمل الطاقة، العمالة، والمعدات وعند ارتفاع أسعار الوقود والطاقة، تزداد تكاليف التعدين والنقل، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النحاس، كما تلعب العوامل الاقتصادية الكبرى، مثل النمو أو الركود الاقتصادي، دورًا في تحديد الأسعار.

إضافة إلى ذلك، يساهم ارتفاع الطلب العالمي، خاصة من الدول الصناعية الكبرى مثل الصين والهند، في زيادة الأسعار كما أن ارتفاع الطلب المحلي على النحاس، مع محدودية المعروض، يؤدي إلى ارتفاع الأسعار كذلك، تؤثر العوامل الموسمية، مثل فترات البناء والتشييد، على زيادة الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار.

تظل أسعار النحاس متغيرة وفقًا لعوامل السوق العالمية والمحلية، لذا يُنصح بمتابعة التحديثات اليومية للحصول على أفضل الأسعار سواء للبيع أو الشراء. تابع الأسعار لحظة بلحظة لاتخاذ قراراتك المالية الصحيحة.