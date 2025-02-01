جدول الزيادات الجديدة في المعاشات لشهر فبراير 2025: احسب معاشك وتعرف على موعد الصرف

أعلنت الجهات المختصة عن تفاصيل جدول الزيادات الجديدة في المعاشات لشهر فبراير 2025، حيث سيستفيد المتقاعدون من زيادات مالية وفقًا للتعديلات الأخيرة. ومع اقتراب موعد الصرف، يمكن لأصحاب المعاشات حساب مستحقاتهم الجديدة ومعرفة آلية الصرف وفق الجدول الزمني المعلن.

كتب محمد سعد – تعد أخبار صرف المعاشات من أكثر الموضوعات تداولًا بين المواطنين المتقاعدين خلال هذه الفترة نظرًا لأهميتها الكبيرة، حيث يعتمد العديد منهم على المعاش كمصدر دخل أساسي، حيث يترقب الجميع حقيقة وجود أي زيادات جديدة قبل بداية شهر رمضان القادم، خاصة بعد اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الذي تناول عدة قرارات تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات وجميع المواطني

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موعد صرف معاشات شهر فبراير 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن صرف معاشات شهر فبراير 2025 سيبدأ يوم السبت 1 فبراير 2025، مع تطبيق الزيادة الأخيرة لجميع الشرائح المستحقة وسيستمر الصرف لمدة خمسة أيام متتالية، وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.

كما يمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.

حقيقة زيادة المعاشات في 2025

خلال الاجتماع الأخير لرئيس مجلس الوزراء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه لا توجد نية حالية لتطبيق زيادة جديدة على المعاشات، لكن الأمر سيتم طرحه على مجلس النواب للنظر فيه خلال الأيام القادمة، كما أشار إلى أن الحكومة تسعى دائمًا لتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين وتقديم الدعم المناسب للأسر المصرية.

يذكر أن آخر زيادة للمعاشات كانت في يناير 2025، وشملت فئات معينة أنهت خدمتها في يناير، حيث تم رفع الحد الأدنى والأعلى للاشتراك التأميني وفقًا للوائح التأمينات الاجتماعية، حيث تبقى الأيام القادمة حاسمة لمعرفة أي قرارات جديدة قد تصدر بشأن زيادة المعاشات، وسط ترقب كبير من قبل المستفيدين.

طرق صرف معاشات شهر فبراير 2025

توفر الحكومة عدة وسائل مريحة وآمنة لصرف معاشات شهر فبراير 2025، لضمان سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون عناء، وتشمل هذه الوسائل:

فروع بنك ناصر الاجتماعي: حيث يمكن للمستفيدين التوجه إلى أي من 98 فرعًا للبنك المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية لصرف المعاش.

ماكينات الصراف الآلي (ATM): يمكن لأصحاب المعاشات استخدام ماكينات بنك ناصر، بالإضافة إلى منظومة 123 التي تتيح سحب الأموال عبر ماكينات البنوك الأخرى.

خدمات الدفع الإلكتروني: مثل “فوري” و”فوري بلس”، التي توفر إمكانية السحب النقدي بسهولة من خلال منافذها المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

يعد صرف معاشات فبراير 2025 فرصة مهمة لأصحاب المعاشات للاستفادة من الزيادات الجديدة، لذا يُنصح بمتابعة التحديثات الرسمية لمعرفة التفاصيل الكاملة حول المبالغ المستحقة وجدول الصرف.