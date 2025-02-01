أسعار السلع التموينية في فبراير 2025 قبل قدوم شهر رمضان: تعرف على أحدث التحديثات

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تشهد الأسواق متابعة مكثفة لأسعار السلع التموينية خلال شهر فبراير 2025. ويهتم المواطنون بمراقبة الأسعار لضمان شراء الاحتياجات الأساسية قبل بدء الموسم الرمضاني، وسط توقعات بتغيرات في أسعار بعض المنتجات الغذائية والاستهلاكية.

كتب محمد سعد – قبل قدوم شهر رمضان الكريم يسعى الجميع أن يقوم بتخزين السلع الغذائية الأساسية التي يتم الاحتياج إليها طوال أيام الشهر الكريم، ويتم الحصول على بعض هذه المنتجات من خلال البطاقات التموينية، والسلع التموينية المخصصة من أجل شهر فبراير هي آخر السلع التموينية التي سوف يتم صرفها قبل قدوم شهر رمضان الكريم، وقد تم الكشف عن أسعار السلع التموينية شهر فبراير لجميع السلع الغذائية التي يتم صرفها من خلال البطاقات التموينية.

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أسعار السلع التموينية شهر فبراير

قامت الوزارة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالتموين في مصر بالكشف عن الأسعار الخاصة بجميع السلع التموينية التي سوف يتم صرفها خلال شهر فبراير، وذلك حتى يتمكن كل شخص تحديد السلع الأساسية التي يحتاج إليها وفقًا لقيمة الدعم الذي حددته الحكومة لكل من شخص من الأشخاص المقيدين في البطاقات التموينية، والأسعار الخاصة بالسلع التموينية تتضح فيما يلي:

يصل سعر كيلو السكر المعبأ الذي يتم صرفه في التموين إلى 12.6 جنيه.

يصل سعر الأرز المعبأ الذي يتم صرفه في التموين إلى 12.6 جنيه.

يصل سعر زجاجة زيت الخليط وزن 800 مللي التي يتم صرفها في التموين إلى 30 جنيه.

يصل سعر كيس المكرونة 400 جرام الذي يتم صرفه في التموين إلى 6.5 جنيه، بينما يصل سعر الكيس 800 جرام إلى 13 جنيه.

يصل سعر كيلو الدقيق المعبأ الذي يتم صرفه في التموين إلى 18 جنيه.

يصل سعر النصف كيلو من العدس المجروش الذي يتم صرفه في التموين إلى 21 جنيه.

نصيب الفرد من السلع التموينية

حددت وزارة التموين في مصر مبلغ خمسين جنيه لكل فرد، حيث يحصل الشخص الواحد على سلع تموينية لا تتجاوز قيمتها خمسين جنيه، وقد حددت الوزارة نصيب لكل فرد من كل السلع التموينية المحددة في جميع المنافذ التابعة إلى الوزارة، وقد يبلغ نصيب الفرد من السلع التموينية الآتي:

يبلغ نصيب الفرد من السكر في التموين كيس واحد ويصل 6 كيلو للبطاقة الواحدة كحد أقصى.

يبلغ نصيب الفرد من الزيت في التموين زجاجة واحدة ويصل إلى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة كحد أقصى.

يبلغ نصيب الفرد من الأرز في التموين إلى كيس واحد ويصل إلى ثلاثة كيلو للبطاقة الواحدة كحد أقصى.

يُنصح بمتابعة التحديثات اليومية لأسعار السلع التموينية خلال فبراير 2025 استعدادًا لشهر رمضان، والاستفادة من العروض والتخفيضات التي تقدمها الأسواق لضمان الحصول على الاحتياجات الأساسية بأفضل الأسعار.