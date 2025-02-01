تمويل فوري بدون كفيل: قسط شهري 950 ريال وخطط سداد مريحة على 12 شهر

إذا كنت تبحث عن تمويل سريع دون الحاجة إلى كفيل، فقد أصبح بإمكانك الحصول على قرض فوري مع خطط سداد مرنة. بميزة القسط الشهري البسيط الذي يبدأ من 950 ريال، يمكنك الاستفادة من فترة سداد تصل إلى 12 شهر، مما يسهل عليك إدارة التزاماتك المالية بكل راحة.

كتب محمد سعد – تقدم الشركة السعودية للتمويل برنامج تمويل قسط شهري 950 ريال شخصي ميسر للأفراد في المملكة العربية السعودية، بحيث يمكن الحصول على تمويل فوري يتم إيداعه في الحساب البنكي دون الحاجة إلى كفيل أو ضامن، يتم سداد التمويل عبر أقساط شهرية مريحة تبدأ من 950 ريال سعودي فقط ولمدة تصل إلى 12 شهرا أو أكثر حسب الخيارات المتاحة.

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مزايا التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل

يتمتع برنامج التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل بعدد من المزايا التي تميزه عن غيره من البرامج التمويلية الأخرى:

البرنامج يتماشى مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، مما يجعله خيارا مثاليا للكثير من العملاء.

لا يشترط تقديم كفيل أو ضمان، كما يمكن التقديم للحصول على التمويل دون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.

يوفر البرنامج تمويلا يتراوح بين 10,000 ريال سعودي كحد أدنى و 2 مليون ريال سعودي كحد أقصى.

يمكن للعميل سداد التمويل عبر أقساط شهرية تبدأ من 950 ريال سعودي.

مدة سداد التمويل تصل إلى 5 سنوات، مما يمنح العميل مرونة كبيرة في السداد.

يتم إيداع المبالغ في الحساب البنكي للعميل بشكل سريع بعد الموافقة على الطلب.

يوفر التمويل بمعدل ربح تنافسي، مما يجعله من الخيارات التمويليّة الجذابة.

كيفية التقديم على التمويل الشخصي

يمكن التقديم للحصول على التمويل الشخصي إما عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو من خلال زيارة أحد فروع الشركة المنتشرة في المملكة، يقدم العميل طلبه مع تقديم المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للتقديم

وفيما يلي سنوفر لكم أهم المستندات:

الهوية الوطنية سارية المفعول للمواطنين السعوديين أو الإقامة سارية للمقيمين.

خطاب تعريف بالراتب الشهري يوضح الراتب الأساسي والبدلات والمسمي الوظيفي.

كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر.

شروط التقديم للحصول على التمويل

أن يكون العميل 21 سنة على الأقل.

يجب أن يكون قد قضى العميل فترة خدمة لا تقل عن 3 أشهر في وظيفة حكومية أو شبه حكومية (للسعوديين).

12 شهر كحد أدنى للعمل في القطاع الخاص بالنسبة للمواطنين والمقيمين.

يعد هذا التمويل خيارا مثاليا لكل من يحتاج إلى مساعدة مالية في المملكة العربية السعودية.

يُعد هذا التمويل فرصة رائعة لمن يبحث عن سيولة مالية سريعة دون تعقيدات، مع أقساط ميسرة تلائم احتياجاتك. تأكد من الاطلاع على الشروط والاستفادة من العرض قبل انتهائه.