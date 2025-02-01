واتساب يطرح ميزة ثورية لمستخدمي آيفون تغير مفهوم الدردشة

أعلن تطبيق واتساب عن إطلاق تحديث جديد لمستخدمي هواتف آيفون، يتضمن ميزة طال انتظارها من شأنها تحسين تجربة الدردشة بشكل غير مسبوق. التحديث الجديد يأتي ضمن جهود واتساب المستمرة لتقديم مزايا مبتكرة تسهل التواصل وتعزز خصوصية المستخدمين.

كتب محمد سعد – تحديث واتساب، في سياق تحسين تجربة المستخدمين يستمر واتساب بتقدم تحديثات جديدة تهدف إلى تعزيز وظائف التطبيق ومن بين هذه التحديثات ميزة إنشاء الفعاليات داخل المحادثات الفردية التي تعتبر هذه الخطوة جديدة ومبتكرة، حيث تهدف إلى توفير المزيد من الخيارات لتنظيم الوقت والتواصل الفعال بين الأشخاص.

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النسخة التجريبية من تحديث واتساب

بدأت ميزة إنشاء الفعاليات في واتساب تم الكشف عن هذه الميزة كخيار مخصص للمجموعات لكنها حاليا تخضع للاختبار لتكون متاحة أيضا في المحادثات الفردية وقد تم تقديمها ضمن النسخة التجريبية 2.25.1.18 لنظام أندرويد التي صدرت هذا الأسبوع حسبما أفادت تقارير WABetaInfo.

ميزة الفعاليات تصل إلى المحادثات الفردية

الميزة الجديدة في واتساب يتيح للمستخدمين الوصول إلى خيار الفعالية من قائمة المرفقات في المحادثات الفردية وعند اختيار هذا الخيار كما يمكن للمستخدمين تحديد التفاصيل التالية:

اسم الفعالية.

التاريخ والوقت.

إمكانية تحديد موعد لمكالمة صوتية أو فيديو مع الشخص المطلوب.

مزايا خاصية تنظيم الفعاليات في الدردشات الشخصية

تأتي خاصية تنظيم الفعاليات في المحادثات الفردية لتلبية احتياجات متنوعة ومن بينها:

تنظيم دروس خصوصية بين المعلمين والطلاب.

تنظيم لقاءات فردية بين الزبائن ومزودي الخدمات.

تعزيز التواصل الداخلي بين العاملين في الشركات الصغيرة.

تنظيم لقاءات شخصية بين الأصدقاء أو أفراد الأسرة.

النسخة التجريبية تحت الاختبار حاليا

رغم الفوائد المتعددة التي تقدمها هذه الميزة إلا أنها لا تزال في مرحلة الاختبار ضمن النسخة التجريبية ولم تعلن واتساب عن موعد رسمي لإطلاقها بشكل واسع لمستخدمي أندرويد وعادة ما تتبع الشركة هذه الممارسة لاختبار استقرار الميزات الجديدة وإجراء التحسينات اللازمة قبل إتاحتها للجميع.

تحديثات أخرى قادمة من واتساب

بالإضافة إلى ميزة تنظيم الفعاليات يقال إن واتساب يعمل على تحديثات جديدة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين بما في ذلك تحسينات على المكالمات الجماعية وزيادة خيارات التخصيص للمحادثات.

يواصل واتساب تطوير ميزاته ليواكب احتياجات المستخدمين ويعزز من تجربة الدردشة اليومية، ومن المتوقع أن يجذب التحديث الجديد اهتمام الملايين من مستخدمي آيفون.