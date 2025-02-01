Samsung Galaxy A34 5G يصل بكاميرا متطورة.. إليك السعر والمواصفات الكاملة

أطلقت شركة سامسونج هاتفها الجديد Samsung Galaxy A34 5G الذي يأتي بمواصفات مميزة، أبرزها الكاميرا العملاقة والأداء القوي بفضل دعم شبكات الجيل الخامس. الهاتف يجمع بين التصميم العصري والتقنيات الحديثة بسعر يناسب الفئة المتوسطة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمحبي الهواتف الذكية المتطورة.

كتب محمد سعد – أعلنت شركة سامسونج الكورية عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy A34 5G وجاء الهاتف بشاشة بحجم 6.6 إنش وبطارية تدوم طوال اليوم ونظام تشغيل Android 13 مع واجهة One UI 5.1، وبالرغم من هذه الامكانيات الرائعة ، جاء الهاتف بسعر مناسب في فئته ومن خلال هذا المقال نتعرف على مواصفات هاتف Samsung Galaxy A34 5G.

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هاتف Samsung Galaxy A34 5G

يتميز الهاتف بدعمه لتقنية NFC، مما يوفر إمكانية التواصل اللاسلكي مع الأجهزة الأخرى.

كما يدعم شريحتي اتصال من نوع Nano SIM.

الهاتف متوافق مع شبكات الجيل الثاني (2G)، الجيل الثالث (3G)، الجيل الرابع (4G)، والجيل الخامس (5G)، مما يضمن أداء ممتاز في جميع الشبكات.

تصميم الهاتف يأتي بأبعاد 161.3 × 78.1 × 8.2 ملم ويزن 199 جرام،

تم استخدام البلاستيك في تصنيع الهاتف، ما يضمن مزيجا من الخفة والمتانة.

كما يتمتع الهاتف بشهادة IP67 للمقاومة ضد الماء والغبار، مما يتيح له البقاء تحت الماء حتى عمق متر واحد لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

الشاشة تأتي بتصميم نوتش مركزي وتعد من نوع Super AMOLED بحجم 6.6 إنش.

تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz لتجربة مرئية سلسة.

أبعاد الشاشة بنسبة 19.5:9 تمنح المستخدم مساحة عرض أكبر سواء لمشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.

الهاتف مزود بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميجا بكسل، 8 ميجا بكسل، و5 ميجا بكسل.

الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بكسل.

مع دعم لتقنية التثبيت البصري OIS وقدرة على تصوير الفيديو بدقة 4K، مما يضمن تجربة تصوير احترافية.

البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير، ما يوفر أداء ممتازا طوال اليوم.

كما يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 25 واط.

يتمتع الهاتف بنظام تشغيل Android 13 مع واجهة One UI 5.1 من سامسونج، مما يضمن تجربة استخدام مريحة ومتطورة.

يعمل بمعالج Dimensity 1080 من MediaTek بتقنية 6 نانو.

معالج رسومي Mali-G68 MC4، مما يقدم أداء ممتازا في مختلف المهام والتطبيقات.

يتوفر الهاتف بعدة ألوان تشمل الأسود، الفضي، الأخضر، والبنفسجي.

أسعار هاتف Samsung Galaxy A34 5G

في مصر: النسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر 14,300 جنيه، والنسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر 15,300 جنيه.

في السعودية: النسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر 900 ريال، والنسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر 1,050 ريال.

في الإمارات: النسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر 900 درهم.

يعد Samsung Galaxy A34 5G إضافة قوية إلى سلسلة هواتف سامسونج المتوسطة، حيث يقدم توازنًا رائعًا بين الأداء القوي والمواصفات المتطورة بسعر جذاب، مما يجعله من أبرز الهواتف المنافسة في فئته.