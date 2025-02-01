هل تراجع مستوى سالم الدوسري؟.. نجم الهلال يثير التساؤلات بأدائه الباهت

أثار سالم الدوسري، نجم نادي الهلال، جدلًا واسعًا بين جماهير الفريق بعد أدائه غير المقنع في المباريات الأخيرة. حيث بدا اللاعب بعيدًا عن مستواه المعتاد، مما دفع البعض للتساؤل حول أسباب هذا التراجع وما إذا كان لعامل العمر دور في ذلك.

كتب محمد سعد – أصبح لاعب الهلال السعودي “سالم الدوسري” في الفترة الأخيرة حديث الملايين بعد الأداء الرائع الذي قام بتقديمه مع النادي قبل الإصابة وبعد العودة على الرغم من أن التعب مازال متواجد، ولكن من الواضح أن الجوائز والفخر الكبير الذي تم تقديمه إليه جعله يبدأ بالتفاخر قليلًا والتكبر والتعالي على مستواه!!

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حيث ظهر “الدوسري” في مباراة الهلال الأخيرة بغير المستوى المعتاد عليه من اللاعب، مما جعله يصبح واحدًا من أكثر اللاعبين ضجة وجدلًا بين ألسنة المنتقدين من الحكام، حيث علق الإعلامي الرياضي “عبد الرحمن الجمباز” على أداء لاعب الفريق في مواجهة الأخدود في المباراة الأخيرة بـ: “الأسطورة أصبح تائهاً .. يلعب بمجاملة خبسوس” متسائلًا عمّا يحدث لسالم في تلك الفترة مشيرًا إلى أن أداءه لم يكن الأفضل ولم يكن حتى بالمستوى البدائي له، فهل بالفعل بدأ بالتعالي أم لا يستطيع اللعب بشكل جيد بسبب تقدمه بالعمر؟؟

ومن الجدير أن الهلال السعودي استطاع تحقيق الفوز على نظيره الأخدود برباعية نظيفة، وذلك في المباراة التي أقيمت أمس، ليرفع بذلك رصيده إلى 46 نقطة على رأس صدارة ترتيب دوري روشن بفارق 3 نقاط عن الاتحاد.

مع استمرار الجدل حول أداء سالم الدوسري، يبقى السؤال مطروحًا حول إمكانية استعادته لمستواه المعهود، خاصة مع المنافسة القوية التي يواجهها الهلال هذا الموسم.