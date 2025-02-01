إنفاق ضخم.. صفقات النصر السعودي تتجاوز 80 مليون يورو وتثير التساؤلات

واصل نادي النصر السعودي إثارة الجدل في سوق الانتقالات، بعدما تجاوزت قيمة صفقاته حاجز 80 مليون يورو، ما دفع الجماهير والمحللين للتساؤل عن مصادر التمويل لهذا الإنفاق الضخم. النادي يسعى لتعزيز صفوفه بنجوم عالميين، مما يعكس طموحه في المنافسة على كافة الألقاب.

كتب محمد سعد – أثار نادي النصر السعودي الكثير من الجدل بعد الراتب الذي خصصه للاعب البرتغالي “كريستيانو رونالدو” والنسبة التي تم الحصول من قبل اللاعب عليها في النادي لضمان بقائه، وبعد الهدوء من هذا الوضع هزّ قرار العالمي الشارع الرياضي بعدما حصل على لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي “جون دوران” على تعاقد مع النادي بمبلغ يبلغ 80 مليون يورو، وذلك بالإضافة إلى التعاقدات الأخرى مع لاعبي الاتفاق.

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وتم التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي خلال الفترة الشتوية المنتهية حديثًا، وبدأ جمهور الأندية المنافسة بالتساؤل حول التمويلات الأخيرة وغير المعلن عنها التي يتم تقديمها في الوقت الراهن لنادي النصر السعودي على هيئة سؤال “من أين لك هذا”؟، حيث كانت إدارة النادي متدهورة في العام الماضي بسبب عدم استطاعة النادي السداد لبعض اللاعبين مع وجود الكثير من التصدعات في حالة الإدارة.

وفي إطار دعم صفوف الفريق قام العالمي بالتعاقد مع “أحمد الرحيلي” بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، والتعاقد مع مهاجم النادي “بسام هزازي”، فهل هناك يد خفية تساعد النصر السعودي لكي يستطيع استعادة قوته الكروية مرّة أخرى؟؟

مع استمرار النصر في تدعيم صفوفه بصفقات قياسية، يترقب عشاق الكرة السعودية مدى تأثير هذه التعاقدات على أداء الفريق خلال الموسم الحالي، وسط تساؤلات حول استراتيجية النادي المالية.