الموارد البشرية تكشف الموعد الرسمي لصرف دعم الضمان المطور خلال ساعات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الموعد الرسمي لصرف دعم الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين، مؤكدة أن الصرف سيتم خلال الساعات القادمة وفقًا للجدول الزمني المعتمد. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على توفير الدعم المالي لمستحقيه بشكل دوري ومنتظم.

كتب محمد سعد – تأخر موعد الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور، وذلك لأن اليوم الأول من الشهر الذي يتم صرف به الدعم كان إجازة رسمية في البلاد، وهو الأمر الذي جعل هناك الكثير من التساؤلات المختلفة التي تتمحور حول موعد الصرف، وقد أوضحت الوزارة أنه سيكون في بداية غدًا 2 فبراير.

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وباقي على موعد الحصول على راتب الضمان المطور 37 ساعة فقط، فيمكن أن يتم الحصول على الراتب لجميع مستفيدي الدعم غدًا في الثانية عشر ظهرًا من خلال الصراف الآلي المتوفر في جميع أنحاء المملكة.

وقبل أن يتم الحصول على الدعم يجب التأكد من استحقاق الدعم للمواطنين من خلال تسجيل الدخول إلى وزارة الموارد البشرية والنقر من أعلى الشاشة على “الصفحة الرئيسية” ومنها يتم النقر على أيقونة “الأهلية والاستحقاق” ومن ثم يتم الحصول على الأسباب لعدم الاستحقاق في حالة توافرها، ويجب الاهتمام بذلك لمراعاة تلقي الدعم في موعد.

مع قرب موعد صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور، يترقب المستفيدون استلام المبالغ المخصصة لهم، وسط تأكيدات الوزارة على استمرار تطوير آليات الدعم لضمان وصوله لمستحقيه في الوقت المحدد.