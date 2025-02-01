المملكة العربية السعودية تحدّث قائمة الممنوعات للقادمين بتأشيرة زيارة أو عمرة

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تحديث جديد لقائمة الممنوعات التي يُحظر على القادمين إلى أراضيها بتأشيرة زيارة أو عمرة إحضارها. يأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الأمن وتنظيم دخول المسافرين وفقًا للأنظمة المعمول بها.

كتب محمد سعد – في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة لرحلات العمرة، أعلنت وزارة السياحة والآثار عن مجموعة من الضوابط والقواعد الجديدة لموسم العمرة 1446 هـ.

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وقد تم إقرار هذه التعديلات بعد موافقة وزير السياحة والآثار، حيث تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة للحد من الممارسات غير القانونية وضمان تجربة مريحة وآمنة للمعتمرين.

اللجنة العليا للعمرة والحج تضع ضوابط صارمة لتنظيم الموسم الجديد

بالتعاون مع الجهات المختصة، قامت اللجنة العليا للعمرة والحج بوضع إطار تنظيمي شامل يشمل مجموعة من الشروط والتدابير التي تهدف إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة.

ومن المقرر أن تنطلق رحلات العمرة خلال شهر سبتمبر الجاري، على أن يتم تطبيق هذه القواعد الجديدة لضبط حركة السفر وضمان التزام الشركات السياحية بالمواصفات والمعايير المعتمدة.

كما تهدف هذه الضوابط إلى حماية حقوق المعتمرين ومنع أي استغلال أو تجاوزات قد تحدث من قبل بعض الشركات أو الأفراد الذين يعملون دون تصريح رسمي.

تفاصيل الرسوم الجديدة ومواعيد توثيق عقود العمرة

أوضحت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات السياحية، تفاصيل الرسوم الجديدة الخاصة ببرامج العمرة المختلفة، والتي جاءت على النحو التالي:

البرامج الاقتصادية: تبدأ تكلفتها من 30 ألف جنيه.

برامج الأربع نجوم: تصل إلى 45 ألف جنيه.

البرامج الفاخرة: قد تتجاوز 60 ألف جنيه وفقًا للخدمات المقدمة.

كما تم تحديد مواعيد توثيق عقود وكالات العمرة، حيث يسمح للشركات السياحية ببدء توثيق العقود مع الوكلاء المعتمدين وفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل الوزارة، لضمان سلاسة الإجراءات وضبط سوق الخدمات السياحية الدينية.

معايير وضوابط الإقامة لضمان راحة المعتمرين

إحدى النقاط المهمة التي تطرقت إليها الضوابط الجديدة هي شروط الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث فرضت الوزارة مجموعة من المتطلبات الصارمة لضمان توفير أماكن إقامة ملائمة تلبي احتياجات المعتمرين، ومنها:

اعتماد أماكن الإقامة من قبل السلطات السعودية المختصة، لضمان استيفائها لجميع معايير الجودة.

تحديد الحد الأقصى للمسافة بين أماكن الإقامة والمواقع المقدسة، مما يسهل على المعتمرين أداء مناسكهم دون معاناة أو مشقة.

توفير وسائل نقل مناسبة من أماكن الإقامة إلى الحرم المكي والمسجد النبوي، لضمان سهولة التنقل داخل المدينتين المقدستين.

تشديد العقوبات والغرامات على المخالفين

لتعزيز الامتثال باللوائح الجديدة وضبط عملية تنظيم رحلات العمرة، فرضت الوزارة مجموعة من العقوبات المشددة على الشركات السياحية والأفراد الذين يرتكبون مخالفات، وتشمل العقوبات:

إيقاف نشاط الشركات المخالفة لمدة تصل إلى عام كامل، في حال عدم الامتثال للضوابط المحددة.

فرض غرامات مالية تتراوح بين 500 ألف جنيه إلى مليوني جنيه على الأفراد أو الشركات التي تقوم بتنظيم رحلات العمرة دون الحصول على التراخيص المطلوبة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار التوجه الحكومي لضبط قطاع السياحة الدينية، وضمان تقديم خدمات موثوقة وآمنة للمعتمرين، وحماية حقوقهم من أي استغلال أو تجاوزات غير قانونية.

الهدف من التعديلات الجديدة وأثرها على قطاع العمرة

تسعى وزارة السياحة والآثار من خلال هذه اللوائح الجديدة إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، منها:

تعزيز الرقابة على شركات تنظيم رحلات العمرة، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على جودة الخدمة المقدمة للحجاج والمعتمرين.

الحد من العشوائية في سوق العمرة من خلال وضع إطار تنظيمي واضح يلزم الجميع بالامتثال للقوانين.

تحسين جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، بما يضمن تجربة مريحة وآمنة طوال فترة إقامتهم في المملكة العربية السعودية.

نحو موسم عمرة أكثر تنظيماً واحترافية

مع بدء تطبيق هذه الضوابط الجديدة، يتوقع أن يشهد موسم العمرة لعام 1446 تحسينات كبيرة على مستوى التنظيم والخدمات، مما ينعكس بشكل إيجابي على تجربة المعتمرين.

كما تعكس هذه الخطوة التزام وزارة السياحة والآثار بتطوير قطاع العمرة والحج، وتعزيز الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعات المعتمرين، وتحد من أي مخالفات قد تؤثر على سير الموسم.

تواصل السلطات السعودية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة الزوار والمعتمرين، داعية جميع القادمين إلى الالتزام بالتعليمات واللوائح المحدثة لتجنب أي مشكلات عند دخول المملكة.