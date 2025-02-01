طريقة تحضير الكرواسون البيتي الهش والسريع لألذ فطور منزلي

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة سريعة وسهلة لتحضير كرواسون بيتي هش ولذيذ، فإليكِ الطريقة المثالية للحصول على مخبوزات رائعة في وقت قصير. هذه الوصفة تعتبر خيارًا مثاليًا للإفطار أو كوجبة خفيفة مع القهوة أو الشاي، بطعم يفوق المخبوزات الجاهزة!

كتب محمد سعد – تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة عمل الكرواسون البيتي السريع حيث تعتبر تلك الوصفة من الوصفات المميزة لنوع محبب من المعجنات والمخبوزات المحشية بالشوكولاتة المفضلة للكثير من الأطفال وللكبار أيضا، ومن خلال المقال ستتعرفين على سر عمل الكرواسون بعجينة الدوناتس الهشة المميزة وبنفس الطريقة السريعة لتحضير الدواناتس بطريقة مختلفة وجديدة نتعرف عليها من خلال ما يأتي.

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طريقة عمل الكرواسون البيتي السريع

يمكنك عمل أفضل نوع من المولتو السريع البيتي الطري والخفيف والمحشي بحشوة كريمة الشوكولاتة من خلال اتباع نفس طريقة عمل الدوناتس بمقادير يمكنك توفيرها بسهولة، وإليك ما يجب أن يتوفر من مكونات لعمل عجينة هشة وسر طراوتها، حيث يمكنك تحضير الكرواسون السريع المقلي بطريقة الدوناتس المميزة السريعة.

مكونات عمل الكرواسون الهش السريع

حضري تلك المكونات الآتية التي تسهل عليك عمل أفضل نوع من أنواع الكرواسون بطريقة جديدة وسريعة ومختلفة، وأهم المكونات التي تحتاجين لها نذكرها من خلال ما يأتي:

3 كوب من الدقيق.

ربع ملعقة من الملح.

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من السكر.

زيت للتحمير.

سكر بودر للتزيين.

مكعبات من الشوكولاتة مقطعة قطع صغيرة.

عدد 1 حبة من البيض.

نصف كوب من الزبدة الذائبة.

2 ملعقة من الزيت.

خطوات عمل الكرواسون

لعمل الكرواسون الخفيف الهش السريع بعجينة الدوناتس يمكنك أن تتبعي ما يأتي:

أولا لا بد من توفير بولة مناسبة وتضعي فيها الدقيق مع رشة الملح وملعقة الخميرة مع الماء الفاتر وربع كوب من الحليب البودر.

قلبي المكونات ثم ضعي البيضة، واعجني كل المكونات معا عدة مرات حتى نحصل على عجينة متماسكة.

تترك العجينة حتى تتخمر جيدا، ومن ثم يتم تقطيع العجينة إلى مثلثات تدهن بالزبدة والزيت، ويتم وضع قطعة الشوكولاتة في كل قطعة، ولفها بطريقة الكرواسون المعروفة.

بعد إكمال خطوات الحشو ولف الكرواسون، يمكنك تركه حتى يختمر.

جهزي طاسة عميقة بها زيت غزير وسخنيه على النار، ومن ثم يتم وضع كل وحدات الكرواسون في الزيت.

تحمير الكرواسون حتى يأخذ لون ذهبي وتتم تسويته، ومن ثم يقدم في طبق مناسب، ويمكن تزيينه بالسكر البودر.

سر عمل كرواسون الشوكولاتة الهش

يمكنك تجهيز عجينة هشة بالمكونات السابقة.

يمكن حشو الكرواسون بالشوكولاتة المذابة وتزيينه أيضا كما يمكن حشوه بكريمة الشوكولاتة ولكن بعد التسوية.

الخبز في الفرن يكون على حرارة متوسطة.

مراعاة استعمال كمية مناسبة من الزبدة مع الدقيق لعمل كرواسون هش مورق.

طرق حشو الكرواسون

يمكن حشو الكرواسون قبل الخبز بالحشوة المفضلة كالجبن الكريمي، أو شوكولاتة الدهن.

من الممكن أيضا تقديم الكرواسون بدون حشو ويزين بالسكر البودر أو يترك سادة.

يمكنك أيضا حشو الكرواسون بالمربى الكريمي باستعمال كيس حلواني.

استمتعي بكرواسون بيتي هش وسريع التحضير مع عائلتك، وقدميه بألذ الطرق سواء مع الشوكولاتة، الجبن، أو الزبدة. جربي الوصفة اليوم وتمتعي بمخبوزات منزلية مثالية للإفطار!