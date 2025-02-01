سحب الحلم الأسبوعي والشهري من Dream.. فرصة مضاعفة بمشاركة واحدة

أعلنت مسابقة Dream عن ميزة جديدة تتيح للمشاركين فرصة الدخول في سحبين مختلفين بمشاركة واحدة فقط، مما يزيد من فرص الفوز بالجوائز الكبرى. وتشمل المسابقة سحوبات أسبوعية وشهرية، ما يجعلها واحدة من أكثر المسابقات إثارة وترقبًا.

كتب محمد سعد – سحب الحلم الأسبوعي والشهري، الكثير من الأشخاص من الكبار والشباب من الجنسين يرغبون في الاشتراك في مسابقة الحلم والفوز بالجوائز المالية الدولارية، حيث تقوم القناة بصرف مكافآت مميزة لكافة المشاركين الذين يقع عليهم الاختيار، ويصل مجموع جوائز المسابقة إلى مليون دولار أمريكي، لذا يبحث الكثيرون عن الخطوات التي عن طريقها الدخول في سحب الجوائز علي المليون أو في الدخول في السحب الأسبوعي أو الشهري، وتتيح المسابقة الاشتراك في مسابقة الحلم لكافة الأشخاص من كافة دول العالم عن طريق أرقام هاتف مخصصة، يكون لكل بلد رَقَم مختلف عن الآخر، بالإضافة إلى توافر رَقَم موحد للاشتراك من أي دولة بالعالم، وسوف نوضح لكم طريقة الاشتراك الصحيحة في سحب الحلم الأسبوعي والشهري.

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طريقة الاشتراك في سحب الحلم الأسبوعي والشهري

تعتبر قناة MBC هي من تدير مسابقة الحلم، حيث يتم تقديم المسابقة عن طريق فكرة اختيار متسابق واحد أو أن يتم اختيار عدد من المشتركين في المسابقة للفوز بالجوائز التي توفرها المسابقة، كما يتم عرض البرنامَج بواسطة الإعلامي المميز مصطفى الأغا، الذي قد اشتهر من قبل تقديم برنامجه الرياضي صدى الملاعب في قناة MBC، كما يقوم البرنامَج باستضافة عدد من المشاهير العامة خلال فَقَرة تسليم جوائز الفائزين في مسابقة الحلم، ويتم الاشتراك في سحب الحلم الأسبوعي والشهري بالخطوات التالية:

يقوم كل متسابق أو متسابقة بالتعرف علي رَقَم المشاركة للدولة التي يقيم بها.

ثم إرسال رسالة نصية من أي جوال علي رَقَم البلد ثم كتابة كلمة حلم أو DREAM في محتوي الرسالة.

تقوم المسابقة بالرد بعدد من الأسئلة التي يجب الإجابة عنها بشكل صحيحة، وكلما تم الرد بالإجابة بعدد كبير من الأسئلة تزيد فرص الفوز بجوائز المسابقة.

أرقام المشاركة في مسابقة الحلم الجديدة

يمكن لجميع المواطنين من أي مكان في الوطن العربي أن يشترك في مسابقة الحلم من أي دولة عربية أو أي دولة أخري، علي أن تتم المشاركة من خلال أن يتم اختيار الرَّقَم الصحيح لكل دولة علي حده يقيم بها المتسابق من خلال هذه الأرقام، وتتم المشاركة من رَقَم الجوال الشخصي علي أرقام المسابقة التي تم توضيحها بالأسفل:

من مصر يمكن المشاركة بمسابقة الحلم عبر هذه الأرقام: شبكة اتصالات عبر هذا الرَّقَم 95450 شبكة فودافون عبر هذا الرَّقَم 95450 شبكة أورانج عبر هذا الرَّقَم 95450

من المملكة العربية السُّعُودية المشاركة بواسطة هذه الأرقام: زين 755505 موبايل 650444 ليبار 313131 فجين موبايل 300300 الثريا 0088216101074

من دولة الإمارات العربية المتحدة يمكن المشاركة عبر هذه الأرقام: للاتصالات 6070 دو ‏ 3636 من الكويت:زين 96922 فيفا 50640 جي إس إم 4141

من دولة البحرين: بتلكو ‏94000 فيفا 98885

من دولة العراق: الخلية الآسيوية 2266 كورك 2180 زين 2833 120

من المملكة الأرْدُنّية الهاشمية: شبكة أورانج عبر هذا الرقم 98880 شبكة أمنية عبر هذا الرقم 98858 شبكة زين عبر هذا الرقم 98858 70.



من المخول للاشتراك في الحلم؟

أوضحت مسابقة الحلم بأن الشخص المخول للاشتراك يجب أن يكون عمره 18 أو أكثر وفي حالة إذا كان الفائز بالجائزة قاصرًا (دون الـ18), فعلى الوصي به استلام الجائزة بالنيابة عنه, وأن يتم التوقيع على كافة الأوراق المطلوبة.

لا تفوت فرصة مضاعفة حظوظك في مسابقة Dream، حيث يمكنك بمشاركة واحدة فقط الدخول في السحب الأسبوعي والشهري معًا. تابع التحديثات لمعرفة الفائزين القادمين!