جامعة الفيصل تعلن عن وظائف غير أكاديمية شاغرة في السعودية – فرص محدودة للتقديم

أعلنت جامعة الفيصل في المملكة العربية السعودية عن توفر عدد من الوظائف غير الأكاديمية في مختلف التخصصات، مما يتيح فرصة مميزة للباحثين عن عمل في بيئة تعليمية مرموقة. وأكدت الجامعة أن التقديم متاح لفترة محدودة، داعية الراغبين إلى المسارعة بالتسجيل.

كتب محمد سعد – تقدم جامعة الفيصل مجموعة من الفرص الوظيفية غير الأكاديمية في مجالات التعليم التنفيذي، تقنية المعلومات، والإدارة الداعمة . جميع الوظائف متاحة في مدينة الرياض وتغطي مختلف المستويات المهنية، مما يجعلها فرصة مثالية للباحثين عن عمل في بيئة تعليمية مرموقة.

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إذا كنت تبحث عن فرصة للعمل في بيئة احترافية وأكاديمية داعمة، فإن هذه الوظائف توفر لك الفرصة لتحقيق طموحاتك المهنية مع واحدة من أبرز الجامعات في المملكة.

قائمة الوظائف غير الأكاديمية المتاحة في جامعة الفيصل – المملكة العربية السعودية

1. التعليم التنفيذي والتطوير (Executive Education & Development)

مدير التعليم التنفيذي والتطوير (Executive Education & Development Manager) المدينة : الرياض

أخصائي التعليم التنفيذي والتطوير (Executive Education & Development Specialist) المدينة : الرياض



2. تقنية المعلومات (Information Technology)

فني تقنية المعلومات (IT Technician) المدينة : الرياض

مصمم ويب مبتدئ (Junior Web Designer) المدينة : الرياض

أخصائي تقنية المعلومات لشؤون الطلاب (Student Affairs IT Specialist) المدينة : الرياض



3. الإدارة والدعم (Administration & Support)

مساعد محاسبة (Accounting Assistant) المدينة : الرياض



كيفية التقديم

التقديم عبر الإنترنت : يمكنك التقديم على الوظائف من خلال الرابط المخصص لكل وظيفة على موقع جامعة الفيصل.

: يمكنك التقديم على الوظائف من خلال الرابط المخصص لكل وظيفة على موقع جامعة الفيصل. آخر موعد للتقديم : يختلف حسب كل وظيفة

لماذا الانضمام إلى جامعة الفيصل؟

بيئة عمل تعليمية مميزة : تعمل الجامعة على تقديم تعليم عالي الجودة ودعم الابتكار.

: تعمل الجامعة على تقديم تعليم عالي الجودة ودعم الابتكار. برامج تدريبية وتطوير مستمر : فرص للنمو المهني والتعلم المستمر.

: فرص للنمو المهني والتعلم المستمر. رواتب تنافسية ومزايا إضافية : تشمل الحوافز، التأمين الصحي، والدعم المهني.

إذا كنت تبحث عن فرصة عمل في بيئة احترافية بجامعة مرموقة، فلا تفوت هذه الفرصة! تقدم الآن للوظائف غير الأكاديمية المتاحة في جامعة الفيصل قبل انتهاء فترة التقديم.