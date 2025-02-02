شركة الفنار تعلن عن 86 وظيفة شاغرة لمختلف التخصصات – فرص لذوي الخبرة وحديثي التخرج

أعلنت شركة الفنار، إحدى الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية، عن توفر 86 فرصة وظيفية في مختلف التخصصات، تشمل وظائف لذوي الخبرة وحديثي التخرج. وتوفر هذه الوظائف فرصًا مميزة للانضمام إلى بيئة عمل احترافية في قطاع الصناعات الكهربائية والهندسية.

كتب محمد سعد – تعلن الفنار عن توفر فرص وظيفية في مجالات الهندسة والإدارة والمبيعات في مدن الرياض وجدة ونجران. تشمل المزايا رواتب تنافسية، فرص نمو، وتأمين صحي. لا تفوت فرصة الانضمام إلى فريق عمل متميز!

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الوظائف المُتاحة:

تُقدم الفنار فرصًا وظيفية في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك:

الهندسة: مُراقب الوثائق. مُهندس مبيعات، مشاريع STD. مُهندس مُراقبة الجودة، الجهد المُنخفض. مُهندس إنتاج، مصنع المُحولات. مُهندس تصميم كهربائي، مصنع المُحولات. مُهندس إنتاج أول، مصنع المُحولات. مُهندس مدني، حديث التخرج – AB. مُهندس، تصميم ميكانيكي. مسّاح.

العمليات: مسؤول، الصحة و السلامة و البيئة. مُفتش مناظر طبيعية. مُهندس الصحة و السلامة و البيئة. مُهندس اختبار و تكليف – المنزل الذكي. مُهندس كهربائي. مُهندس أول لـِـ لاختبار و التكليف – أتمتة المنازل الذكية. مُهندس موقع، هندسة معمارية. رئيس عمال، كهربائي. مُهندس ميكانيكي. رئيس عمال، ميكانيكي. مُهندس اختبار و تكليف. مُهندس مخاطر. أخصائي مُشتريات. مُهندس مُشتريات. مُطور SharePoint / مستشار تقني. إدخال البيانات. مُهندس أول لـِـ تخطيط المواد. مُهندس أول لـِـ أتمتة المحطات الفرعية. أخصائي، الإسكان. رسّام، الحماية و المُراقبة. مسؤول، الصحة و السلامة و البيئة. أخصائي مُشتريات المرافق. مُهندس تخطيط المواد. مُهندس نظام أتمتة المحطات الفرعية – SAS. مُهندس أول لـِـ للمُراقبة و إعداد التقارير. مُصمم أول. مدير المكتب الفني، STD LV. مُهندس أول لـِـ تقدير التكاليف. مُهندس كهربائي للعطاءات. مُهندس ميكانيكي للعطاءات. مُهندس مسح كميات – ميكانيكي. مُهندس مسح كميات – كهربائي. مُهندس مدني للعطاءات. مُهندس مسح كميات – مدني. مُراقب الوثائق. مسؤول، الصحة و السلامة و البيئة. مُهندس معماري أول. مسؤول، الصحة و السلامة و البيئة. مُهندس صناعي، حديث التخرج. مُشرف إداري، العقود. مدير موقع المُهندس.

المبيعات: مُهندس مبيعات، STD LV (في جدة). مُمثل، المبيعات. مُهندس تخطيط المبيعات. مُهندس، المبيعات.

إدارة المشاريع: مدير مشروع لـِـ برنامج التحويل الطويل الأجل (Project Manager for LTP). مُهندس، مُراقبة المشاريع.

التسويق: أخصائي التسويق الرقمي.

المالية و المحاسبة: أخصائي، عمليات فروع المحاسبة. أخصائي إعداد التقارير المالية. مُراجع داخلي أول.

هندسة الصيانة و التشغيل: مُهندس، الصيانة و التشغيل.

الاستشارات الفنية: مستشار أول، تقني.

هندسة الاختبار: مدير الاختبار، الجهد المُنخفض.

هندسة الحماية و المُراقبة: رسّام، الحماية و المُراقبة.

حوكمة البيانات الرئيسية لـِـ للمواد: مدير قسم حوكمة البيانات الرئيسية لـِـ للمواد.

هندسة الجهد العالي مُباشر التيار: مُهندس اختبار، الجهد العالي مُباشر التيار. مُهندس أول لـِـ مُراقبة الجودة، الجهد العالي مُباشر التيار.



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