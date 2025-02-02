التضامن الاجتماعي تنظم زيارة ترفيهية لكبار السن إلى معرض الكتاب

في مبادرة إنسانية تهدف إلى دمج كبار السن في الفعاليات الثقافية، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي زيارة خاصة لنزلاء دور المسنين إلى معرض الكتاب. تأتي هذه الخطوة لتعزيز التفاعل الاجتماعي وتشجيعهم على الاستمتاع بالأجواء الثقافية المتنوعة.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على التضامن تنظم زيارة لكبار السن بدور المسنين للمشاركة في فعاليات معرض الكتاب | صور، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ، لنعرض لكم التفاصيل الكاملة عبر

إقرأ ايضاً : رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2025 بعد ضم 50 ألف أسرة عبر وزارة التضامن الاجتماعي

نظمت وزارة الاجتماعي زيارة لكبار السن بدور المسنين، وذلك للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتستمر فعالياته حتى 5 فبراير الجاري، تحت شعار اقرأ.. في البدء كان الكلمة.

واستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، أولي هذه الزيارات بمشاركة 30 مسنًا ومسنة من 3 دور بمحافظة الجيزة وهي السلمانية، التعارف الخيرية، ودار أم هاني، وذلك بحضور محمود شعبان مدير عام الادارة العامة للمسنين وعدد من مسؤولي قطاع المسنين بالوزارة، وقد شارك في أعمال الزيارة الدكتورة أمل رمزي النائبة بمجلس الشيوخ التي حرصت على الالتقاء بالمسنين وتبادل الحديث معهم والاطمئنان عليهم.

كبار السن في معرض الكتاب

وتم تنفيذ برنامج زيارة ثري للمسنين من خلال قطاع العمل بالمسنين بالوزارة، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري الذي قام باستقبالهم وتوفير المعينات الحركية اللازمة لهم بالمعرض وإجراء قياسات الضغط والسكر للاطمئنان عليهم قبل بداية الجولة.

وشاهد المسنون فقرة حية قدمها الهلال الأحمر المصري عن كيفية تقديم الإسعافات الأولية لبعض الإصابات على المسرح المخصص لتقديم بعض الفعاليات بالمعرض، ثم تفقدوا جناح وزارة الدفاع والداخلية والمجلس القومي للمرأة والرقابة المالية وهيئة الرقابة الإدارية، حيث استمعوا الى شرح توضيحي وشاهدوا عدد من الأفلام التوضيحية عن الجهود المقدمة، وفي جناح الأزهر الشريف تابعوا عدد من العروض والتواشيح الدينية المتميزة.

كبار السن في معرض الكتابكبار السن في معرض الكتابكبار السن في معرض الكتابكبار السن في معرض الكتابكبار السن في معرض الكتابكبار السن في معرض الكتاب

في الختام، يبقى التضامن تنظم زيارة لكبار السن بدور المسنين للمشاركة في فعاليات معرض الكتاب | صور محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ، مع تسارع الأحداث يبقى دور نقل الحقائق وتحليلها لفهم ما يجري ، سنوافيكم بكل جديد فور حدوثه.

تعكس هذه الزيارة التزام وزارة التضامن الاجتماعي برعاية كبار السن وتوفير الفرص لهم للاستمتاع بالحياة الثقافية، مما يعزز شعورهم بالاندماج والمشاركة الفعالة في المجتمع.