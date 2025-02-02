الأزهر يستعد لتعيين 40 ألف معلم.. الإعلان عن الشروط والتخصصات قريبًا

يترقب العديد من الخريجين فرصة الالتحاق بسلك التدريس في المعاهد الأزهرية، حيث كشف مصدر مسؤول عن استعداد الأزهر للإعلان قريبًا عن تفاصيل تعيين 40 ألف معلم جديد. ومن المتوقع أن تشمل التفاصيل الشروط المطلوبة والتخصصات المتاحة ضمن هذه المسابقة المنتظرة.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على تعيين 40 ألف معلم.. مصدر بالمعاهد الأزهرية: الإعلان عن الشروط والتخصصات قريبا، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع

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أبلغ الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور أحمد الطيب، ، خلال لقائهما منذ أيام، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعيين 40 ألف معلم بالمعاهد الأزهرية في مختلف التخصصات العلمية على عدة سنوات مالية، بناءً على الدراسة التي أعدها الجهاز بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية لسد العجز الحالي في معلمي المعاهد بمختلف التخصصات العلمية.

مصدر بقطاع المعاهد الأزهرية: سيتم الإعلان عن الشروط والتخصصات وكافة التفاصيل قريبا

وفي هذا الإطار، كشف مصدر بقطاع المعاهد الأزهرية، عن أنه سيتم الإعلان قريبا عن الشروط والتخصصات وكافة التفاصيل الخاصة بتعيين 40 ألف معلم بالمعاهد الأزهرية على مراحل.

وأضاف المصدر لـ القاهرة 24، أن الإدارة المركزية للموارد البشرية هي من ستقوم بتحديد الشروط والتخصصات.

وكان استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوفد المرافق له، لبحث عددٍ من القضايا المتعلقة بسد احتياجات المعاهد الأزهرية من المعلمين.

واستعرض وكيل الأزهر، خلال اللقاء، الصورة النهائية للهيكل التنظيمي للأزهر الشريف، وفقًا للرؤية التي تقدمت بها مشيخة الأزهر في ضوء توجيهات الإمام الأكبر، تمهيدًا لاعتماده والموافقة عليه بشكل نهائي، موجهًا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على تذليل كل العقبات للخروج برؤية مستقبليَّة تستوعب كل الأجهزة الإدارية بالأزهر، كما أعرب عن تقديره للتعاون المشترك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال كل مراحل العمل المشترك.

في الختام، يبقى تعيين 40 ألف معلم.. مصدر بالمعاهد الأزهرية: الإعلان عن الشروط والتخصصات قريبا محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ، مع تسارع الأحداث يبقى الحقائق وتحليلها لفهم ما يجري ، سنوافيكم بكل جديد فور حدوثه.

يأتي هذا التعيين في إطار دعم العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية وتلبية احتياجاتها من الكوادر المؤهلة، مما يعزز جودة التعليم الأزهري ويتيح فرصًا وظيفية جديدة للمعلمين.