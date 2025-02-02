محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 خلال ساعات

يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور في محافظة القاهرة الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2025، حيث من المقرر أن يعتمدها المحافظ خلال الساعات القليلة المقبلة. وتعد هذه اللحظة فارقة في مسيرة الطلاب التعليمية، إذ تحدد اختياراتهم المستقبلية في المرحلة الثانوية.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على خلال ساعات.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 ، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

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تستعد مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، لإعداد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك لعرضها من مدير إدارة التربية والتعليم لعرضها على المحافظ لاعتمادها، والمقرر لها خلال الساعات المقبلة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ القاهرة 24 من داخل المحافظة، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة بعد ظهر اليوم الأحد، وذلك فور الانتهاء من إعداداها وعرضها على المحافظ، موضحة أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، انتهت من التصحيح والمراجعة، إذ سيتم تسليم نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، بالفصل الدراسي الأول، إلى محافظ القاهرة.

ومن المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، لطلاب القاهرة خلال ساعات، وذلك فور اعتمادها، من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على أن يتم إتاحتها عبر هذا رابط التعليم الأساسي: .

لن نتسرع.. محافظ القاهرة يكشف لـ القاهرة 24 موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

خلال تصريحاته أمس، كشف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مستجدات ، وموعد اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول، مشيرًا إلى أن أعمال المراجعة لا زالت قائمة.

وأضاف صابر خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الكنترولات لم تنته من إعداد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة القاهرة، وأنها تعمل على مراجعتها الآن، مشيرا إلى أنه لا داعي في التسرع بإظهار النتيجة.

وأشار المحافظ، إلى أنه وجه بضرورة مراجعة النتيجة وتدقيقها قبل الإعلان عنها، وعدم التسرع في إظهارها، تفاديًا لعدم وجود أي أخطاء أو أي مشكلات قد تظهر بعد النتائج.

وأكد محافظ القاهرة، على أنه سيتم الإعلان فور جاهزيتها عن موعد اعتمادها رسميًا، مرجحًا أن تكون اليوم الأحد.

في الختام، يبقى خلال ساعات.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ، مع تسارع الأحداث يبقى نقل الحقائق وتحليلها لفهم ما يجري ، سنوافيكم بكل جديد فور حدوثه.

مع اقتراب الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الإعدادية، تزداد حالة الترقب بين الطلاب وأولياء الأمور، في انتظار لحظة حاسمة تحدد مسارهم التعليمي القادم.