الإسماعيلي يعد ملفًا متكاملًا لشكوى حكم مباراة الطلائع بعد أخطائه التحكيمية

يواصل نادي الإسماعيلي تحركاته القانونية ضد الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش، حيث يستعد لتقديم شكوى رسمية ضد الحكم الذي أدار اللقاء. وأكدت إدارة النادي أن الحكم بلغ السن القانونية وتسبب في قرارات أثرت على سير المباراة، مما دفعها لإعداد ملف كامل يتضمن جميع الحالات التحكيمية المثيرة للجدل.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على بلغ السن القانونية ووقع في أخطاء.. الإسماعيلي يجهز ملفًا كاملًا لشكوى حكم مباراة الطلائع، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

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علم القاهرة 24 من مصادره أن مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن أعد ملفًا كاملًا لشكوى الحكم نادر قمر الدولة، حكم مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش في الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الإسماعيلي يجهز ملفًا كاملًا لشكوى حكم مباراة الطلائع

ووفقًا لما ذكره مصدر مطلع داخل الإسماعيلي في تصريحات لـ القاهرة 24، فإن النادي بصدد إصدار بيان رسمي خلال ساعات يقدم فيه بعض المستندات المرئية والمسموعة التي تدين الحكم نادر قمر الدولة، حكم مباراة الدراويش وطلائع الجيش الأخيرة في الدوري الممتاز.

وأضاف المصدر: رئيس الإسماعيلي نصر أبو الحسن تحدث مع أعضاء المجلس في الاجتماع الأخير الذي تم عقده أول أمس، وأبلغهم أنه طلب من لجنة الحكام عدم إسناد أي مباريات لحكم نادر قمر الدولة بسبب مواقفه السابقة ضد الإسماعيلي، ولكنه تفاجأ بتعيينه لإدارة مباراة الطلائع.

وتابع المصدر: من الأخطاء التي يستند عليها المجلس هو أن الحكم نادر قمر الدولة تم التمديد له بعد بلوغه السن القانونية وهو ما يعد مخالفًا للوائح، على الرغم من أن العديد من الأندية تقدمت بشكاوى بسبب أخطائه في المباريات.

في الختام، يبقى بلغ السن القانونية ووقع في أخطاء.. الإسماعيلي يجهز ملفًا كاملًا لشكوى حكم مباراة الطلائع محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ، مع تسارع الأحداث يبقى دور نقل الحقائق وتحليلها لفهم ما يجري ، سنوافيكم بكل جديد فور حدوثه.

يأمل الإسماعيلي أن تلقى شكواه استجابة من الجهات المعنية، في ظل مطالبات الأندية بتحقيق العدالة التحكيمية وضمان النزاهة في إدارة المباريات بالدوري المصري.