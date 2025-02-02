الحصيني يحذر سكان الرياض من موجة صقيع شديدة تبدأ خلال ساعات وتستمر حتى هذا الموعد

حذر خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني سكان الرياض من موجة صقيع قوية ستضرب المنطقة خلال الساعات القادمة، متوقعًا انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة. وأوضح أن هذه الموجة ستستمر لعدة أيام، داعيًا الجميع إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

كتب محمد سعد – شهدت المملكة العربية السعودية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة، مما جعل الأجواء تتخذ طابع شتوي قاسي في معظم المناطق، وفقًا للبيانات الصادرة عن

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الحصيني يحذر سكان الرياض من خطر موجة صقيع تبدء خلال ساعات

وقد أشار عبدالعزيز الحصيني، الباحث في مجال الطقس والعضو المؤسس في لجنة تسميات المناخ، إلى أن هذا التغير المفاجئ في الطقس كان ملحوظ في عدة مناطق من المملكة، حيث سجلت درجات الحرارة انخفاض ملحوظ جعل الأجواء أكثر برودة مما هو معتاد في فصل الشتاء.

درجات حرارة غير مسبوقة في بعض المناطق

ووفقًا لتوضيح الحصيني، فإن منطقة طريف في شمال المملكة قد شهدت أدنى درجة حرارة تم تسجيلها، حيث وصلت إلى 4 درجات مئوية فقط، في حين سجلت العاصمة الرياض 5 درجات مئوية، وهو أقل من معدلها المعتاد في هذا التوقيت من العام، كما أن القريات سجلت درجات حرارة أعلى من الرياض للمرة الأولى منذ بداية الشتاء.

كما أشار إلى أن الأجواء كانت غائمة جزئيًا في المناطق الشمالية، مما أضاف شعور أكبر بالبرودة.

السواحل البحرية تواجه حرارة معتدلة

ورغم موجة البرد التي تعم معظم المناطق الداخلية، إلا أن السواحل الجنوبية والأوسط للبحر الأحمر حافظت على درجات حرارة معتدلة نسبياً، مما ساعد في تلطيف الأجواء في تلك المناطق مقارنة ببقية المناطق التي شهدت انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

نصائح هامة للمواطنين في ظل الأجواء الباردة

في ظل هذه الأجواء الباردة التي من المتوقع أن تستمر خلال الأيام المقبلة، دعا الحصيني المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة في ساعات الصباح الباكر عندما تكون درجات الحرارة في أدنى مستوياتها.

كما أكد على أهمية الاستعداد لمواجهة هذه الموجة الباردة التي قد تستمر لفترة، مما يتطلب توخي الحذر، خاصة أثناء التنقل في الصباح الباكر وفي الليل.

يبدو أن هذا الفصل الشتوي سيحمل معه بعض المفاجآت المناخية في المملكة العربية السعودية، حيث يشهد المواطنون انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة، مما يتطلب استعداد ملائمًا لمواجهة هذه الموجة الباردة.

وأكد الحصيني أن هذه الموجة تأتي ضمن التقلبات الشتوية المعتادة، لكنها ستكون أكثر برودة من المعتاد، مطالبًا السكان بالحذر واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الأجواء الباردة..