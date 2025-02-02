وزارة التعليم تكشف عن الزي السعودي لطلاب الثانوية العامة وتوضح الألوان المعتمدة

أعلنت وزارة التعليم في السعودية عن الشكل الرسمي للزي السعودي المخصص لطلاب المرحلة الثانوية، موضحة تفاصيل التصميم وما إذا كان هناك ألوان محددة يجب الالتزام بها. ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الهوية الوطنية وتنظيم المظهر العام للطلاب في المؤسسات التعليمية.

كتب محمد سعد – في خطوة هامة نحو تعزيز الهوية الوطنية وحماية القيم الثقافية العميقة التي تمثل المملكة العربية السعودية، ألزمت وزارة التعليم طلاب المدارس الثانوية الحكومية والأهلية في المملكة بالتقيد بالزي الوطني، وذلك تنفيذ لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.

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التعليم تحدد شكل الزي السعودي لطلاب الثانوية العامة

ويشمل هذا القرار الالتزام بارتداء “الثوب والغترة أو الشماغ” بالنسبة للطلاب السعوديين، في حين يجب على الطلاب غير السعوديين الالتزام بارتداء الثوب، وقد استثنت الوزارة من هذا القرار طلاب المدارس الأجنبية.

التوجيهات السامية في إطار تعزيز الهوية الوطنية

يأتي هذا التوجيه السامي من ولي العهد في إطار الجهود المستمرة للمملكة في ربط الأجيال الحالية والمستقبلية بهويتها الأصيلة، وتوجيههم نحو الاعتزاز بتقاليدهم وموروثاتهم.

يهدف القرار إلى تعزيز الانتماء الوطني وزيادة الوعي بأهمية الهوية الوطنية، وخلق جيل قادر على الحفاظ على قيم المجتمع السعودي الغنية.

وقد أُعطيت هذه الخطوة أهمية خاصة باعتبارها جزء من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية لدى جميع شرائح المجتمع، بدء من التعليم وصولا إلى مجالات أخرى.

التأكيد على أهمية الزي الوطني كرمز للهوية

يعتبر الزي الوطني أحد أبرز المظاهر التي تعكس هوية أي مجتمع، وهو عنصر حيوي في تعزيز الولاء والانتماء للوطن.

من خلال هذه المبادرة، تسعى وزارة التعليم إلى تفعيل التوجيهات الوطنية التي تهدف إلى غرس المبادئ والقيم الوطنية في نفوس الطلاب وتعزيز شعورهم بالانتماء والولاء للقيادة الرشيدة والمملكة بشكل عام.

يأتي القرار أيضًا امتداد للنهج الذي اتبعته المملكة في العديد من المبادرات التي ترسخ الهوية الوطنية وتعمل على نشرها بين جميع المواطنين والمقيمين، وهو ما يعكس حرص القيادة على بناء أجيال متمسكة بتقاليدهم وثقافتهم.

دور الوزارة في دعم التوجهات الوطنية

من جانبها، أكدت وزارة التعليم أنها تعمل بجد لمواكبة التوجهات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني ورفع الوعي الثقافي لدى الأجيال الجديدة.

وهي تسعى عبر هذه الخطوة إلى دعم الرؤية الوطنية في بناء مجتمع متماسك يرتكز على المبادئ الثابتة، حيث يشكل الزي الوطني أحد الرموز الدالة على الاعتزاز والانتماء، ويعكس الروح الوطنية التي يجب أن يتمتع بها كل فرد في المجتمع السعودي.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بالزي المعتمد يعكس الانضباط المدرسي ويعزز الهوية الوطنية، مشيرةً إلى أن أي تحديثات مستقبلية سيتم الإعلان عنها رسميًا عبر قنواتها الرسمية.