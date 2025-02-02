قطار الرياض يطلق رسميًا ميزات جديدة على المسار الأصفر لتعزيز تجربة الركاب

أعلن مشروع قطار الرياض رسميًا عن بدء تشغيل مجموعة من الميزات الجديدة على المسار الأصفر، وذلك في إطار تحسين تجربة الركاب وتقديم خدمات أكثر كفاءة وراحة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تطوير منظومة النقل العام في العاصمة لتلبية احتياجات السكان والزوار.

كتب محمد سعد – أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن بدء تشغيل المميزات الجديدة على المسار الأصفر (المسار الرابع) من مشروع قطار الرياض، الذي يعد جزء أساسي من شبكة النقل العام في العاصمة السعودية.

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رسمياً بدء تشغيل هذه المميزات الجديدة على المسار الأصفر

يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لتحسين وتطوير خدمات النقل العام وتسهيل التنقل لسكان وزوار المدينة.

خلفية عن مشروع قطار الرياض

يعتبر مشروع قطار الرياض من أكبر مشاريع النقل الحضري في العالم، حيث يتألف من ستة مسارات رئيسية تمتد على طول 176 كيلومترًا، وتضم 85 محطة، منها أربع محطات رئيسية.

يهدف المشروع إلى تغطية معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية في المدينة، بالإضافة إلى ربطه بمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبد الله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة ومركز النقل العام.

المسارات الستة لقطار الرياض

المسار الأزرق (المسار الأول): يمتد على محور شارع العليا – البطحاء – الحاير، بطول 38 كيلومترًا.

المسار الأحمر (المسار الثاني): يمتد على طريق الملك عبد الله، بطول 25.3 كيلومترًا.

المسار البرتقالي (المسار الثالث): يمتد على طريق المدينة المنورة، بطول 40.7 كيلومترًا.

المسار الأصفر (المسار الرابع): يمتد على طريق مطار الملك خالد الدولي، بطول 29.5 كيلومترًا.

المسار الأخضر (المسار الخامس): يمتد على طريق الملك عبد العزيز، بطول 12.9 كيلومترًا.

المسار البنفسجي (المسار السادس): يمتد على محور طريق عبد الرحمن بن عوف – طريق الشيخ حسن بن حسين، بطول 29.7 كيلومترًا.

تتميز محطات القطار بتوفير وسائل الراحة والسلامة والتكييف، بالإضافة إلى أنظمة معلومات الرحلات، وتحتضن بعضها محلات وخدمات تجارية ومواقف سيارات. المسار الأصفر في قطار الرياض:

يعد المسار الأصفر (المسار الرابع) من أهم مسارات قطار الرياض، حيث يغطي محور طريق مطار الملك خالد الدولي، ويمتد بطول 29.5 كيلومترًا.

يضم هذا المسار تسع محطات رئيسية، من بينها أربع محطات تحويلية تتيح الربط مع المسارات الأخرى ضمن شبكة قطار الرياض، مما يسهم في تسهيل التنقل بين مختلف مناطق المدينة. )

المناطق التي يمر بها المسار الأصفر

يمر المسار الأصفر بعدة مناطق حيوية في الرياض، بدءا من مطار الملك خالد الدولي، مرورًا بمحطة جامعة الأميرة نورة، ومحطة سابك، ومحطة طريق عثمان بن عفان، وصولًا إلى محطة المركز المالي.

هذا الامتداد الاستراتيجي يتيح للمستخدمين الوصول بسهولة إلى المطار والجامعات والمراكز المالية والتجارية في المدينة.

الخدمات التي يقدمها المسار الأصفر:

تم تجهيز محطات المسار الأصفر بأحدث التقنيات لضمان راحة المستخدمين، بما في ذلك أنظمة التكييف المتطورة، وخدمات الإنترنت المجانية، والتوجيهات التفاعلية التي تسهل على الركاب التنقل داخل المحطات.

بالإضافة إلى ذلك، توفر المحطات خدمات تجارية ومواقف للسيارات لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة.

المميزات الجديدة على المسار الأصفر

تشمل المميزات الجديدة التي تم الإعلان عنها تحسينات في أنظمة المعلومات داخل المحطات والقطارات، مما يتيح للمستخدمين متابعة مواعيد الرحلات والتحديثات بشكل لحظي.

كما تم تعزيز خدمات الأمان والمراقبة لضمان سلامة الركاب، بالإضافة إلى تحسينات في تصميم المحطات لتسهيل حركة المرور وتوفير مساحات انتظار مريحة.

من المتوقع أن تسهم هذه المميزات في تحسين تجربة المستخدمين بشكل كبير، من خلال توفير معلومات دقيقة ومحدثة، وتعزيز مستوى الأمان والراحة أثناء التنقل.

كما ستسهم هذه التحسينات في جذب مزيد من الركاب لاستخدام قطار الرياض كوسيلة نقل رئيسية، مما يدعم أهداف المشروع في تقليل الازدحام المروري وتعزيز الاستدامة البيئية في المدينة.

يعد تشغيل المميزات الجديدة على المسار الأصفر خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في تطوير بنية تحتية متقدمة وتعزيز جودة الحياة في المدن السعودية.

من خلال هذه التحسينات، يسعى مشروع قطار الرياض إلى تقديم تجربة نقل عام متكاملة تلبي احتياجات السكان والزوار، وتدعم التنمية المستدامة في العاصمة.

يواصل قطار الرياض تطوير خدماته من خلال إدخال تقنيات وميزات جديدة تعزز كفاءة النقل داخل المدينة، مما يسهم في توفير تجربة سفر أكثر راحة وأمانًا للمستخدمين.