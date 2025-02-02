الحرس الوطني يطلق مشروعًا ضخمًا في الطائف ويحدد الفئات المستفيدة

أعلن الحرس الوطني السعودي عن إطلاق مشروع ضخم في مدينة الطائف، يهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتقديم خدمات متطورة للفئات المستفيدة. ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية المملكة 2030 لدعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمجتمع.

كتب محمد سعد – في خطوة تعكس التزام وزارة الحرس الوطني بتعزيز الخدمات الصحية وتوفير رعاية طبية شاملة ومتميزة لمنسوبيها، أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن بدء تشغيل مستشفى الملك سلمان التخصصي في محافظة الطائف.

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الحرس الوطني يعلن إطلاق مشروع ضخم في الطايف

وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 2 شعبان 1446هـ، الموافق 1 فبراير 2025م، ليشكل هذا المستشفى إضافة نوعية للقطاع الصحي في المنطقة، ورافد جديدًا يعزز جودة الخدمات الطبية المقدمة.

مستشفى الملك سلمان التخصصي: نقلة نوعية في الخدمات الصحية لمنسوبي الحرس الوطني

يأتي تشغيل هذا المستشفى كجزء من استراتيجية وزارة الحرس الوطني الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات العلاجية في مختلف مناطق المملكة، حيث تم تصميمه وتجهيزه وفق أعلى المعايير الطبية العالمية ليكون مركز طبي متكامل يلبي احتياجات منسوبي الوزارة ويوفر لهم الرعاية الصحية المتقدمة التي يستحقونها.

كما يهدف المستشفى إلى تقديم خدمات طبية شاملة تغطي مختلف التخصصات، مع التركيز على تقديم رعاية متخصصة في المجالات الطبية الدقيقة، مما يجعله صرح طبي متميز في منطقة الطائف والمناطق المجاورة.

أقسام وتخصصات متقدمة تلبي مختلف الاحتياجات الصحية

يضم مستشفى الملك سلمان التخصصي مجموعة واسعة من التخصصات الطبية، التي تم اختيارها بعناية لتلبية احتياجات المرضى وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة.

ومن بين هذه التخصصات: أمراض القلب وجراحة الأوعية الدموية، جراحة العظام، أمراض الجهاز الهضمي والمناظير، طب الأطفال وحديثي الولادة، جراحة المخ والأعصاب، بالإضافة إلى العناية المركزة والطوارئ التي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية لضمان تقديم استجابة سريعة وفعالة للحالات الطارئة.

كما يضم المستشفى مراكز متخصصة للأورام والأمراض المزمنة، مما يعزز قدرته على تقديم خدمات طبية متقدمة تلبي احتياجات المرضى بدقة وكفاءة عالية.

تجهيزات طبية حديثة وكوادر مؤهلة لضمان أعلى معايير الرعاية

تم تجهيز المستشفى بأحدث التقنيات الطبية المتطورة، حيث يحتوي على غرف عمليات مزودة بأجهزة حديثة تسهم في إجراء العمليات الجراحية المعقدة بكفاءة ودقة عالية، كما يضم وحدات للعناية المركزة المجهزة بأفضل المعدات الطبية لدعم الحالات الحرجة.

وبالإضافة إلى التجهيزات الحديثة، يضم المستشفى فريق طبي متخصص يضم نخبة من الأطباء والاستشاريين من مختلف التخصصات، بالإضافة إلى طاقم تمريضي مؤهل ومدرب على التعامل مع أحدث التقنيات العلاجية، مما يضمن تقديم رعاية طبية وفق أعلى المعايير العالمية.

تسهيل وصول المرضى والخدمات الإلكترونية المتاحة

لضمان تجربة مريحة وسهلة للمرضى والمراجعين، تم توفير خدمات إلكترونية متطورة تتيح إمكانية حجز المواعيد والاستشارات الطبية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى توفير دليل شامل للخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى.

كما يمكن الوصول إلى موقع المستشفى بسهولة عبر الرابط المخصص، مما يسهل على المرضى التعرف على الخدمات المتاحة وحجز المواعيد بكل يسر وسهولة.

خطوة نحو مستقبل صحي متكامل لخدمة منسوبي الحرس الوطني والمجتمع

يمثل تشغيل مستشفى الملك سلمان التخصصي بمحافظة الطائف خطوة مهمة نحو تعزيز المنظومة الصحية في المملكة، حيث يعكس التزام وزارة الحرس الوطني بتوفير رعاية طبية متميزة ومتطورة لمنسوبيها، كما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية وتحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال الرعاية الصحية.

ومن المتوقع أن يكون للمستشفى دور محوري في تقديم خدمات طبية متقدمة تواكب أحدث التطورات في المجال الطبي، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمرضى وتقديم حلول علاجية فعالة تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم الصحية.

ويؤكد الحرس الوطني التزامه بتنفيذ المشاريع التي تسهم في تطوير المدن وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد في الطائف سيكون له أثر إيجابي كبير على الفئات المستفيدة.