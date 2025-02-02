طيران ناس يعلن عن أسعار جديدة للرحلات الداخلية بين مدن المملكة لشهر فبراير 2025

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي، عن إطلاق عرض خاص على الرحلات الداخلية، حيث تبدأ الأسعار من 109 ريالات سعودية. يشمل العرض رحلات بين مدن مثل الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، الطائف، تبوك، أبها، ونجران. فترة الحجز تمتد من 26 يناير حتى 2 فبراير 2025، بينما تكون فترة السفر من 1 فبراير حتى 31 مارس 2025.

كتب محمد سعد – أعلن طيران ناس، شركة الطيران الاقتصادي الرائدة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، عن تحديث أسعار رحلاته الداخلية لشهر فبراير 2025، لتشمل مدن رئيسية مثل الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، الطائف، تبوك، أبها، ونجران.

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طيران ناس يعلن الأسعار الجديدة للرحلات الداخلية

يأتي هذا الإعلان في إطار سعي الشركة لتقديم خيارات سفر مريحة وبأسعار تنافسية للمسافرين داخل المملكة.

تأسست شركة طيران ناس في عام 2007، ومنذ ذلك الحين أصبحت من أبرز شركات الطيران الاقتصادي في المنطقة.

تشغل الشركة أكثر من 1500 رحلة أسبوعيا عبر 139 مسار إلى أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية في 30 دولة، وذلك بأسطول حديث مكون من 61 طائرة.

منذ انطلاقتها، نقلت طيران ناس أكثر من 80 مليون مسافر، وحصلت على جوائز مرموقة، منها جائزة أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لعدة سنوات متتالية.

الوجهات المحلية لطيران ناس

تغطي شبكة طيران ناس الداخلية معظم المدن الرئيسية في المملكة، مما يسهل التنقل بين المناطق المختلفة. تشمل الوجهات المحلية:

الرياض: عاصمة المملكة وأكبر مدنها، تعتبر مركز سياسي وإداري.

جدة: العاصمة التجارية للمملكة، وتعد بوابة الحرمين الشريفين.

المدينة المنورة: ثاني أقدس مدينة في الإسلام، تضم المسجد النبوي الشريف.

الدمام: عاصمة المنطقة الشرقية، وتعتبر مركز صناعي ونفطي.

الطائف: مدينة تقع على المنحدرات الغربية لجبال السروات، وتشتهر بمناخها المعتدل.

تبوك: مدينة تقع في شمال غرب المملكة، وتُعد بوابة لشبه جزيرة سيناء.

أبها: عاصمة منطقة عسير، وتتميز بطبيعتها الجبلية الخلابة.

نجران: مدينة تقع في جنوب المملكة، وتشتهر بتراثها الثقافي الغني.

طرق حجز تذاكر طيران ناس بأفضل الأسعار

للحصول على أفضل العروض والأسعار، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

الحجز المبكر: كلما كان الحجز مبكرًا، زادت فرص الحصول على أسعار أقل.

المرونة في تواريخ السفر: اختيار تواريخ سفر غير متزامنة مع فترات الذروة والعطلات الرسمية يمكن أن يؤدي إلى توفير أكبر.

الاستفادة من العروض الترويجية: تقدم طيران ناس بانتظام عروضًا خاصة على موقعها الإلكتروني وتطبيقها المحمول.

الاشتراك في النشرات البريدية: من خلال الاشتراك في النشرة البريدية لطيران ناس، يمكن للمسافرين الحصول على تحديثات فورية حول العروض والخصومات.

استخدام تطبيق طيران ناس: يتيح التطبيق إمكانية الحجز السريع والاطلاع على العروض الحصرية.

أسعار الرحلات المحلية لشهر فبراير 2025

أعلنت طيران ناس عن أسعار تنافسية لرحلاتها الداخلية خلال شهر فبراير 2025، وتشمل:

الرياض إلى جدة: تبدأ الأسعار من 149.01 ريال سعودي.

جدة إلى الرياض: تبدأ الأسعار من 149.01 ريال سعودي.

الرياض إلى الدمام: تبدأ الأسعار من 209.00 ريال سعودي.

الدمام إلى الطائف: تبدأ الأسعار من 218.99 ريال سعودي.

الدمام إلى جدة: تبدأ الأسعار من 218.99 ريال سعودي.

تبوك إلى الرياض: تبدأ الأسعار من 239.00 ريال سعودي.

أبها إلى الدمام: تبدأ الأسعار من 269.00 ريال سعودي.

المدينة المنورة إلى الدمام: تبدأ الأسعار من 209.00 ريال سعودي.

يرجى ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على التوافر وتاريخ الحجز. للحصول على أحدث المعلومات، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي لطيران ناس أو استخدام تطبيقهم المحمول.

طرق الحجز

يمكن للمسافرين حجز تذاكر طيران ناس من خلال:

الموقع الإلكتروني: زيارة flynas.com واختيار الرحلات المناسبة.

تطبيق الهاتف المحمول: توفر طيران ناس تطبيق سهل الاستخدام يمكن من خلاله حجز التذاكر وإدارة الحجوزات.

مراكز الاتصال: الاتصال على الرقم 920001234 للتحدث مع ممثلي خدمة العملاء.

وكلاء السفر المعتمدين: يمكن الحجز عبر وكلاء السفر المعتمدين لدى طيران ناس.

سياسة الأمتعة

تختلف سياسة الأمتعة في طيران ناس بناء على درجة السفر:

الدرجة الاقتصادية: يسمح بحقيبة يد واحدة بوزن أقصى 7 كجم.

درجة الأعمال: يسمح بحقيبتين يد بوزن إجمالي أقصى 20 كجم، بالإضافة إلى حقيبة يد بوزن أقصى 7 كجم.

يمكن للمسافرين إضافة أوزان إضافية عند الحجز أو قبل موعد الرحلة بأسعار مخفضة عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق.

برامج الولاء والعروض الخاصة

يقدم طيران ناس برامج مكافآت للمسافرين الدائمين، حيث يمكن للمشتركين في برنامج ناسمايلز كسب نقاط مكافآت واستبدالها بتذاكر مجانية، ترقية للمقاعد، وخصومات على الرحلات المستقبلية.

كما تطلق الشركة بانتظام عروض ترويجية تشمل تخفيضات على الرحلات الداخلية والدولية، وتقدم أسعار خاصة لمواسم الحج والعمرة.

أثر الإعلان عن الأسعار الجديدة على سوق الطيران السعودي

تعد خطوة طيران ناس في الإعلان عن أسعار جديدة لرحلاتها الداخلية خلال فبراير 2025 جزء من استراتيجيتها لتعزيز المنافسة في سوق الطيران المحلي.

مع استمرار الطلب المتزايد على السفر الجوي في المملكة، تعمل الشركات على تقديم خيارات بأسعار تنافسية، مما يسهم في تحسين تجربة السفر للمواطنين والمقيمين.

مع الأسعار الجديدة التي أعلن عنها طيران ناس، أصبح بإمكان المسافرين في المملكة الاستفادة من خيارات أكثر مرونة وتكلفة مناسبة للتنقل بين المدن الرئيسية.

ويظل الحجز المبكر والاستفادة من العروض الترويجية من أفضل الطرق لضمان الحصول على أرخص الأسعار وأفضل الخدمات.

يُشجَّع المسافرون الراغبون في الاستفادة من هذه العروض على الحجز المبكر نظرًا لمحدودية المقاعد المتاحة. لمزيد من التفاصيل وحجز التذاكر، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي لطيران ناس.