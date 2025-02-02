المسند يوضح الفارق الزمني بين إجازة يوم التأسيس وبداية شهر رمضان لعام 1446 هـ

أوضح الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، أن الفترة الزمنية بين إجازة يوم التأسيس السعودي وبداية شهر رمضان لعام 1446 هـ تبلغ 27 يومًا. يأتي هذا التوضيح في سياق تحديد المدة الفاصلة بين المناسبتين الهامتين في المملكة.

كتب محمد سعد – في إطار حرصه المستمر على تقديم معلومات دقيقة حول الفصول والمناسبات السنوية، واصل أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند استعراض التواريخ المهمة والتغيرات الموسمية القادمة.

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المسند يوضح كم يوم الفرق بين إجازة عيد التأسيس ودخول شهر رمضان

مقدم تحليلات شاملة حول الفترات الزمنية المتبقية على العديد من الأحداث البارزة، وذلك تزامن مع يوم السبت 2 شعبان 1446هـ، الموافق 1 فبراير 2025م.

استمرار فصل الشتاء وعدد الأيام التي مضت منه حتى الآن

أوضح الدكتور المسند أن فصل الشتاء لا يزال في ذروته، حيث وصلت مدة أيامه حتى اليوم إلى 42 يوم، مؤكد أن البرد لا يزال حاضر في العديد من المناطق، وأن الأجواء الشتوية ستستمر لبعض الوقت قبل حلول التغيرات الموسمية القادمة.

العد التنازلي لنهاية “العقارب” وبداية الفصل الثالث من السنة

أشار المسند إلى أن فترة “العقارب” التي تعرف بكونها المرحلة الانتقالية بين الشتاء والربيع ستنتهي خلال الأيام القليلة القادمة، حيث لم يتبقي على نهايتها سوى 9 أيام، مؤكد أن هذه الفترة غالبًا ما تكون متقلبة بين الدفء والبرودة، مما يجعلها مرحلة انتقالية تمهد للربيع.

كما أوضح أن نهاية الفصل الثاني من السنة ستأتي بعد 19 يومًا، ما يشير إلى اقتراب دخول مرحلة جديدة من العام.

أحداث ومناسبات وطنية ودينية مرتقبة في الأيام والأسابيع القادمة

وفقا للمعلومات التي قدمها المسند، فإن يوم التأسيس السعودي، وهو من المناسبات الوطنية المهمة في المملكة، سيحل بعد 22 يوم فقط، تليه مباشرة إجازة الشتاء التي ستبدأ بعد 23 يوم، مما يمنح المواطنين والمقيمين فرصة للراحة والاستجمام قبل بداية شهر رمضان المبارك، الذي لم يتبقي على حلوله سوى 27 يوم.

العد التنازلي لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر وفصل الربيع

أكد الدكتور المسند أن شهر رمضان المبارك، الذي ينتظره المسلمون بشوق، سيبدأ بعد 27 يومًا، مما يعني أن الاستعدادات لاستقباله أصبحت وشيكة.

كما أشار إلى أن إجازة عيد الفطر المبارك ستكون بعد 48 يوم، وهو نفس عدد الأيام المتبقية على بداية فصل الربيع، حيث ستبدأ الأجواء في الاعتدال تدريجيًا، وتبدأ الطبيعة في التغير من برودة الشتاء إلى اعتدال الربيع.

مواعيد عيد الأضحى ومناسك الحج وبداية الصيف والإجازة الصيفية

أما بالنسبة للمناسبات الإسلامية الكبرى، فقد أوضح المسند أن عيد الأضحى المبارك سيحل بعد 118 يوم، يليه موسم الحج الذي سيبدأ بعد 124 يوم، مما يعني أن العد التنازلي لأكبر تجمع إسلامي في العالم قد بدأ بالفعل، وستبدأ استعدادات الحجاج لأداء مناسكهم خلال الأشهر القادمة.

كما أضاف أن بداية فصل الصيف ستكون بعد 140 يومًا، وهو التوقيت الذي تبدأ فيه درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيًا، مع توقع أن تبدأ الإجازة الصيفية بعد 145 يومًا، وهو الموعد الذي يترقبه الكثيرون للاستمتاع بالعطلة والأنشطة الصيفية المختلفة.

نهاية العام الهجري وبدء العد التنازلي لعام هجري جديد

في ختام استعراضه للتواريخ المهمة، أشار الدكتور المسند إلى أن نهاية السنة الهجرية الحالية ستأتي بعد 145 يوم، مما يعني أن العام الهجري الجديد سيبدأ بعد هذه الفترة، ليكون هذا الحدث علامة على انتهاء دورة زمنية وبداية أخرى مليئة بالمناسبات والتغيرات الموسمية الجديدة.

توقعات واستعدادات للمراحل القادمة من العام

من خلال هذه التوقعات الدقيقة، يسهم الدكتور عبدالله المسند في توعية الأفراد بأهم التواريخ التي تؤثر على حياتهم اليومية، سواء كانت مناسبات دينية، وطنية، أو تغيرات فصلية تؤثر على المناخ وأسلوب الحياة، مما يساعد في التخطيط المسبق والاستعداد المناسب لكل مرحلة قادمة خلال العام.

يُذكر أن يوم التأسيس السعودي يُحتفل به في 22 فبراير من كل عام، بينما يُتوقع أن يبدأ شهر رمضان لعام 1446 هـ في 29 مارس 2025، مما يجعل الفارق بينهما 35 يومًا. يُنصح بمتابعة الإعلانات الرسمية للتحقق من التواريخ الدقيقة.