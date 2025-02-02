السعودية تكشف عن مزايا جديدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. منح ودعم إضافي لهذه الفئات

في خطوة جديدة لدعم الفئات المستحقة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن مجموعة من المميزات الإضافية التي سيحصل عليها مستفيدو الضمان الاجتماعي. وتشمل هذه المزايا منحًا مالية ودعماً إضافياً يستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للفئات المستحقة.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تقديم مزايا إضافية لمستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي المطور، بهدف تعزيز مستوى المعيشة وتوفير دعم شامل للفئات الأكثر احتياج.

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المميزات الإضافية التي يحصل عليها المستفيدون من الضمان الاجتماعي في المملكة

تشمل هذه المزايا منح ودعم إضافي لعدة فئات مستحقة، في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

برنامج الضمان الاجتماعي المطور

يعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور أحد المبادرات الحكومية الرامية إلى معالجة حالات الفقر في المجتمع السعودي.

يهدف البرنامج إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، مع التركيز على تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للأكثر احتياج واستحقاق.

كما يسعى البرنامج إلى تمكين المستفيدين من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أفراد منتجين من خلال التأهيل والتدريب.

مميزات البرنامج

من أبرز مميزات برنامج الضمان الاجتماعي المطور:

توسيع نطاق الفئات المستفيدة: يشمل البرنامج فئات متعددة مثل الأيتام، الأرامل، المطلقات، ذوي الاحتياجات الخاصة، الأسر الأكثر فقرًا، العاطلين عن العمل، وكبار السن.

زيادة قيمة المعاش: تم رفع قيمة المعاش الضماني للعائل بنسبة 20% وللتابع بنسبة 96% مقارنة بالنظام السابق، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين مستوى المعيشة للمستفيدين

تقديم دعم إضافي: يشمل البرنامج دعم خاص بالغذاء، دعم الكهرباء، دعم الحقيبة المدرسية، وبرنامج دعم الحليب للأطفال الرضع من حديثي الولادة حتى عمر سنتين.

شروط الاستحقاق

للاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي المطور، يجب توفر الشروط التالية:

الجنسية السعودية: يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، مع استثناءات تشمل المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته التي لها أولاد منه، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي.

الإقامة الدائمة: يجب أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة داخل المملكة.

الدخل: ألا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.

الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف: للقادرين على العمل، يشترط الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف التي تقدمها الوزارة.

طريقة التقديم

يمكن للراغبين في الاستفادة من البرنامج التقديم عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يتطلب ذلك إنشاء حساب على المنصة، تعبئة البيانات الشخصية، تقديم المستندات المطلوبة، وإكمال طلب التقديم، بعد ذلك، سيتم دراسة الطلب وإبلاغ المتقدم بنتيجة الاستحقاق.

الفئات المشمولة بالبرنامج

يشمل البرنامج الفئات التالية:

الأسر المحتاجة: التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت أو يكون دخلها أقل من الحد الأدنى المحتسب للمعاش.

الأيتام: الذين فقدوا والديهم أو أحدهما ولا يوجد من يعولهم.

الأرامل والمطلقات: اللواتي لا يمتلكن مصدر دخل كافٍ لإعالة أنفسهن أو أسرهن.

ذوي الاحتياجات الخاصة: الذين يعانون من إعاقات تمنعهم من العمل أو تقلل من قدرتهم على الكسب.

كبار السن: الذين تجاوزوا سن العمل ولا يمتلكون مصدر دخل ثابت.

قيمة الدعم

تختلف قيمة الدعم بناء على عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري. يتم احتساب المعاش بجمع قيمة الدخل المكتسب لجميع أفراد الأسرة، ثم خصم 50% من هذا الدخل، وإضافة الناتج إلى مجموع الدخل غير المكتسب من دعم الحكومة (باستثناء دعم البرامج المساندة والأشخاص ذوي الإعاقة)، يقارن المجموع بالحد الأدنى المحتسب للمعاش لتحديد قيمة الدعم المستحق.

أنواع الدعم والتسهيلات الإضافية

بالإضافة إلى المعاش الأساسي، يقدم البرنامج عدة أنواع من الدعم والتسهيلات، منها:

دعم الغذاء: تقديم مساعدات مالية إضافية لتأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر المستفيدة.

دعم الكهرباء: المساهمة في تغطية جزء من فاتورة الكهرباء لتخفيف العبء المالي على الأسر.

دعم الحقيبة المدرسية: توفير مساعدات مالية لشراء المستلزمات المدرسية لأبناء الأسر المستفيدة.

دعم الحليب للأطفال الرضع: تقديم مساعدات لشراء حليب الأطفال من حديثي الولادة حتى عمر سنتين.

برامج التدريب والتأهيل: توفير برامج تدريبية وتأهيلية لتمكين المستفيدين القادرين على العمل من اكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل.

البطاقة الرقمية: أصدرت الوزارة البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي يمكن استخدامها كمشهد ضماني يثبت أن حاملها أحد المستفيدين المؤهلين في البرنامج.

يأتي هذا الإعلان كجزء من جهود الحكومة السعودية في تطوير شبكة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستدامة المالية للمواطنين الأكثر احتياج.

ومع استمرار التحسينات المستمرة في برامج الدعم، من المتوقع أن يسهم الضمان الاجتماعي المطور في تحقيق تأثير إيجابي واسع على المجتمع السعودي، خاصة مع استحداث سياسات داعمة تلبي الاحتياجات المتزايدة للفئات المستحقة.

تعكس هذه الإضافات الجديدة التزام الحكومة السعودية بتحسين مستوى المعيشة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، عبر توفير مزايا مالية ودعم إضافي يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.