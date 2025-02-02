“الجوازات السعودية” توضح شروط ورسوم تجديد إقامة السائق الخاص والعمالة المنزلية

كشفت المديرية العامة للجوازات في السعودية عن الشروط والرسوم المطلوبة لتجديد إقامة السائق الخاص والعمالة المنزلية، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات وضمان التزام المقيمين بالأنظمة المعمول بها في المملكة. وتأتي هذه التوضيحات ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة للمقيمين وأصحاب العمل.

كتب محمد سعد – أصدرت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بيان يوضح الشروط والرسوم المتعلقة بتجديد إقامة السائقين الخاصين والعمالة المنزلية.

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الشروط والرسوم لتجديد إقامة السائق الخاص والعمالة المنزلية

يأتي هذا البيان في إطار جهود المديرية لتسهيل الإجراءات وتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين والمقيمين لضمان الامتثال للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.

أنظمة الإقامة في السعودية

تعتبر أنظمة الإقامة في المملكة العربية السعودية من الركائز الأساسية لتنظيم وجود الوافدين والعاملين الأجانب داخل البلاد.

تشرف المديرية العامة للجوازات على إصدار وتجديد الإقامات، بالإضافة إلى متابعة التزام المقيمين بالأنظمة والقوانين.

تتضمن أنظمة الإقامة مجموعة من الشروط والضوابط التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وضمان حقوق وواجبات كل طرف.

إقامة السائق الخاص والعمالة المنزلية

تعد فئة السائقين الخاصين والعمالة المنزلية من الفئات التي تحظى باهتمام خاص في أنظمة الإقامة السعودية، نظرا لدورهم الحيوي في الحياة اليومية للأسر السعودية والمقيمين، تشمل العمالة المنزلية:

السائق الخاص: المسؤول عن قيادة المركبات الخاصة بالعائلة.

الخادمة المنزلية: المسؤولة عن الأعمال المنزلية.

الطاهي المنزلي: المسؤول عن تحضير الطعام.

المربية: المسؤولة عن رعاية الأطفال.

البستاني: المسؤول عن العناية بالحدائق المنزلية.

شروط تجديد إقامة السائق الخاص والعمالة المنزلية

حددت المديرية العامة للجوازات مجموعة من الشروط الواجب توافرها لتجديد إقامة السائق الخاص والعمالة المنزلية، وهي:

صلاحية جواز السفر: يجب أن يكون جواز سفر العامل ساري المفعول عند تقديم طلب التجديد.

سداد الرسوم: يجب دفع رسوم تجديد الإقامة المحددة من قبل الجهات المختصة.

سداد المخالفات: يجب تسديد جميع المخالفات المرورية المسجلة على العامل، إن وجدت.

التأمين الصحي: يشترط وجود تأمين صحي ساري المفعول للعامل.

عدم وجود بلاغ هروب: يجب ألا يكون قد تم تقديم بلاغ هروب ضد العامل من قبل صاحب العمل.

التواجد داخل المملكة: يجب أن يكون العامل متواجدًا داخل المملكة عند تقديم طلب التجديد.

عدم تسجيل العامل كمتغيب عن العمل: يجب ألا يكون العامل مسجلًا كمتغيب عن العمل في الأنظمة الرسمية.

رسوم تجديد إقامة السائق الخاص والعمالة المنزلية

تبلغ رسوم تجديد إقامة السائق الخاص والعمالة المنزلية 600 ريال سعودي سنويًا، بالإضافة إلى ذلك، يتعين على صاحب العمل دفع رسوم التأمين الصحي، والتي تختلف قيمتها بناء على شركة التأمين ونوع التغطية المقدمة.

الحالات التي تؤدي إلى رفض طلبات تجديد الإقامة

قد يتم رفض طلب تجديد إقامة السائق الخاص أو العمالة المنزلية في الحالات التالية:

عدم استيفاء الشروط: مثل انتهاء صلاحية جواز السفر أو عدم سداد الرسوم المطلوبة.

وجود بلاغ هروب: إذا كان قد تم تقديم بلاغ هروب ضد العامل من قبل صاحب العمل.

عدم سريان التأمين الصحي: في حال عدم وجود تأمين صحي ساري المفعول للعامل.

تسجيل العامل كمتغيب عن العمل: إذا كان العامل مسجلًا كمتغيب عن العمل في الأنظمة الرسمية.

وجود مخالفات مرورية غير مسددة: إذا كانت هناك مخالفات مرورية مسجلة على العامل ولم يتم تسديدها.

إجراءات تجديد الإقامة

يمكن لأصحاب العمل تجديد إقامة السائق الخاص والعمالة المنزلية من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول: الدخول إلى حساب صاحب العمل على منصة “أبشر”.

اختيار الخدمات الإلكترونية: النقر على خيار “الخدمات الإلكترونية” من القائمة الرئيسية.

اختيار خدمة تجديد الإقامة: البحث عن خدمة “تجديد الإقامة” واختيارها.

تحديد العامل: اختيار العامل المراد تجديد إقامته من قائمة العمالة المسجلة.

التأكد من الشروط: التأكد من استيفاء جميع الشروط والمتطلبات لتجديد الإقامة.

تأكيد الطلب: النقر على زر “تأكيد” لإتمام عملية التجديد.

بعد إتمام هذه الخطوات، سيتم تجديد إقامة العامل وإصدار هوية مقيم جديدة.

أهمية الامتثال للأنظمة

تشدد المديرية العامة للجوازات على أهمية التزام أصحاب العمل والعمالة المنزلية بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.

يسهم ذلك في تجنب العقوبات والغرامات المترتبة على المخالفات، ويضمن حقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعامل.

أهمية الالتزام بالشروط

يعد الالتزام بالشروط والضوابط المحددة من قبل المديرية العامة للجوازات أمر ضروري لتجديد إقامة السائق الخاص والعمالة المنزلية بسلاسة.

من خلال اتباع الإجراءات المطلوبة والتأكد من استيفاء جميع الشروط، يمكن لأصحاب العمل تجنب المشكلات القانونية وضمان إقامة قانونية للعاملين لديهم.

تسهم هذه التوضيحات الصادرة عن الجوازات السعودية في تسهيل عملية تجديد الإقامة، مما يساعد أصحاب العمل والعمالة المنزلية على الالتزام بالأنظمة وتجنب الغرامات أو العقوبات المرتبطة بالتأخير.