القراقيش الفلاحي.. مذاق تراثي يعيد ذكريات الزمن الجميل برائحة البيت المصري الأصيل

تعد القراقيش الفلاحي من أشهر المخبوزات التقليدية التي ارتبطت بالمطبخ المصري الأصيل، حيث تجمع بين الطعم الشهي والرائحة الزكية التي تعيد للأذهان أجواء المنازل الريفية الدافئة. بمكوناتها البسيطة وطريقتها التقليدية، تظل القراقيش وجبة لا غنى عنها على المائدة المصرية.

كتب محمد سعد – القراقيش الفلاحية تعتبر من أبرز المعجنات المميزة التي تقدم في المناسبات والأعياد وهي تتكون من أقراص رقيقة من العجين المقرمش وغالبا ما تحشى بالملبن أو التمر.

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مكونات عمل القراقيش الفلاحي

كيلو دقيق.

كوب حليب دافئ.

كوب سمن مذوب.

كوب من الزيت.

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

نصف ملعقة ملح.

ملعقتان سكر.

سمسم محمص للتزيين.

طريقة التحضير

في إناء واسع قومي بخلط الدقيق مع الخميرة والملح والسكر والسمسم.

أضيفي الحليب الدافئ والسمن المذاب والزيت ثم اعجني المكونات بشكل جيد حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة.

غطي العجينة وضعيها في مكان دافئ لمدة ساعة لتختمر وتنتفخ.

بعد أن تتخمر العجينة قومي بتقسيمها إلى كرات صغيرة.

افردي كل كرة من العجينة لتصبح على شكل دائرة رقيقة.

ضعي السمسم المحمص على سطح القراقيش.

املي القراقيش بالحشوة التي ترغبين بها مثل العجوة أو التمر أو المكسرات.

ادهني صينية فرن بالزيت أو الزبدة.

رصي القراقيش في الصينية.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

اخبزي القراقيش لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة حتى تأخذ لونا ذهبيا.

بعد أن تخرج القراقيش من الفرن اتركيها لتبرد قليلا قبل أن تقدميها.

مكونات تحضير القراقيش الفلاحية بأسلوب مبتكر

2 كوب دقيق متعدد الاستخدامات.

1/2 كوب سكر بودرة.

1/4 كوب نشا الذرة.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

1 كوب من الزبدة غير المملحة بدرجة حرارة الغرفة.

1 بيضة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

مكسرات أو تمر، للحشو.

طريقة التحضير

في وعاء واسع قومي بخلط الدقيق مع السكر والنشا والخميرة والملح.

أضيفي الزبدة إلى المكونات الجافة ثم قومي بخلطها حتى تتشكل عجينة ناعمة ومتماسكة.

أضيفي البيضة والفانيليا إلى الخليط وقلبي حتى تتجانس المكونات بشكل جيد.

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة لكي يتضاعف حجمها.

بعد أن يتضاعف حجم العجينة قومي بفردها على سطح مغطى بالدقيق إلى طبقة رقيقة.

قم بتقطيع العجينة إلى دوائر أو أشكال وفقا لما تفضله.

ضعي الحشوة في وسط كل دائرة من العجينة ثم اغلقيها على شكل نصف دائرة.

قم بترتيب القراقيش في صينية خبز مغطاة بورق زبدة.

اخبزي القراقيش في فرن مسبق التسخين على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20-25 دقيقة حتى تكتسب لونا ذهبيا.

أخرجي القراقيش من الفرن واتركيها حتى تبرد تماما قبل أن تقدميها.

يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من السمسم أو حبة البركة إلى العجينة للحصول على قراقيش ذات طعم خاص.

يمكن أيضا إضافة ملعقة صغيرة من القرفة أو الهيل إلى الحشوة للحصول على نكهة مميزة.

تبقى القراقيش الفلاحي رمزًا للضيافة والأصالة، تحمل في مذاقها عبق الماضي وذكريات العائلة، لتظل خيارًا مثاليًا لمحبي النكهات التقليدية.