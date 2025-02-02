الشعبة التجارية تكشف عن أسعار مكسرات رمضان 2025 في الأسواق

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أعلنت الشعبة التجارية عن أسعار مكسرات رمضان لعام 2025، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا خلال هذا الموسم. وتُعد المكسرات من السلع الأساسية على موائد الإفطار والسحور، حيث يحرص الكثيرون على شرائها لتزيين الحلويات أو تناولها كوجبة خفيفة غنية بالفوائد الغذائية.

كتب محمد سعد – حرصا على معرفة كافة الأسعار للمواطنين، صرحت الشعبة التجارية وأعلنت عن أسعار ياميش رمضان واسعار المكسرات حتى تتيح الفرصة للمواطنين بإمكانية الشراء في الوقت المناسب لتلك المنتجات التي تنتشر قبل وأثناء شهر رمضان الكريم والتي يسعى الكثير من الناس لاستخدامها في رمضان، من خلال الحلويات والأطعمة المختلفة، وذلك لما تتمتع به تلك المكسرات من مميزات وفوائد غذائية كبيرة، وتمتاز تلك المنتجات بارتفاع أسعارها في الغالب، لذلك تحرص الدولة دائما ومن خلال المعارض والمجمعات الاستهلاكية الاقتصادية السعر والتي تلبي احتياجات الجمهور، ومن خلال المقالة الحالية سنتعرف على أهم أسعار الياميش والمكسرات حسب أسعار الغرفة التجارية.

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اسعار مكسرات رمضان

أعلنت الشعبة التجارية مؤخرا عن أسعار المكسرات وذلك ليتم بيع تلك المنتجات للجمهور بأسعار مناسبة، ليتعرف الجمهور على الأسعار الحقيقية ولا يتم الاحتيال عليه من خلال المحلات التجارية والتي تبع بأسعار خرافية لا تمت للواقع بأي صلة، ومن أهم أسعار المكسراتوحسب تصريحات الشعبة التجارية:

سعر كيلو البندق المقشر يبلغ 680 جنيها،

بينما يبلغ سعر الربع كيلو من البندق نحو 170 جنيها.

سعر كيلو اللوز ما بين 480 إلى 600 جنيه.

بينما يتراوح سعر الربع كيلو من اللوز ما بين 120 إلى 150 جنيها.

سعر كيلو الكاجو المقشر ما بين 680 إلى 800 جنيه، بينما يتراوح سعر الربع كيلو منه ما بين 170 إلى 200 جنيه.

أسعار الياميش في رمضان 2025

حددت الشعبة الغذائية التجارية أسعار ياميش رمضان على حسب الأنواع المختلفة من الياميش، وقد أعلنت الأسعار حتى يتسنى للمواطنين شراء الياميش في تلك الأيام، والاستفادة من الأسعار الموجودة قبل أن يزيد سعرها خلال أيام شهر رمضان المبارك، ومن أهم أسعار ياميش رمضان 2025:

تتراوح أسعار البلح الكيلو ما بين 20 إلى 90 جنيها بحسب النوع.

تتراوح أسعار الزبيب الكيلو ما بين 30 إلى 70 جنيه للكيلو.

تتراوح أسعار قمر الدين ما بين 30 إلى 100 جنيه اللفة وزن 400 جرام.

سعر جوز الهند ما بين 40 إلى 60 جنيها.

سعر المشمشية ما بين 60 إلى 80 جنيها للربع كيلو.

تمثل مكسرات رمضان عنصرًا أساسيًا في عادات الشهر الفضيل، وتساهم التحديثات الدورية للأسعار في مساعدة المستهلكين على التخطيط الجيد لمشترياتهم قبل حلول الشهر الكريم.