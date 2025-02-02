وصفة عشاء شهية وسريعة بدون لحم أو دجاج بمكونات متوفرة في مطبخك

إذا كنت تبحث عن وجبة عشاء لذيذة وسهلة التحضير دون الحاجة إلى اللحم أو الدجاج، فهذه الوصفة المثالية لك! بمكونات بسيطة ومتوفرة في مطبخك، يمكنك تحضير وجبة مشبعة وصحية في وقت قياسي.

كتب محمد سعد – هناك العديد من الوصفات النباتية التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوفرة في مطبخك، وتمنحك شعورا بالشبع مع مذاق رائع، في هذا المقال، سنقدم لك وجبة عشاء لذيذة وصفة فطائر البيض بالخضار، والتي تعتبر خيار مثالي لوجبة عشاء خفيفة وصحية، مع بعض النصائح لتحضيرها بأفضل طريقة.

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مكونات الوصفة

لتحضير هذه الوجبة اللذيذة، ستحتاج إلى المكونات التالية:

3 بيضات كبيرة.

½ كوب حليب.

1 كوب دقيق متعدد الاستخدامات.

½ ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

½ ملعقة صغيرة ملح.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

½ ملعقة صغيرة زعتر أو أي توابل مفضلة.

1 بصلة صغيرة مفرومة ناعم.

1 حبة فلفل رومي (أي لون) مفرومة.

½ كوب جزر مبشور.

½ كوب جبن مبشور (اختياري).

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة.

طريقة التحضير

اليكم بعض الخطوات التي يجب اتباعها لتحضير الوصفة بكل سهولة :

في وعاء كبير، نخفق البيض جيدا، ثم نقوم بإضافته إلى الحليب ونخلط حتى يتجانس.

ننخل الدقيق مع البيكنج باودر، ثم يضاف إلى خليط البيض تدريجيا مع التقليب المستمر لضمان عدم وجود تكتلات.

يضاف البصل، الفلفل الرومي، الجزر، والجبن (إذا كنت تستخدمه)، ثم يتبل الخليط بالملح، الفلفل الأسود، والزعتر، ويخلط جيدا.

في مقلاة غير لاصقة، يسخن القليل من زيت الزيتون أو الزبدة على نار متوسطة، يسكب مقدار من الخليط باستخدام مغرفة، ثم يطهى لمدة 2-3 دقائق حتى يتماسك الجزء السفلي، ثم يقلب على الجهة الأخرى ويطهى حتى يصبح ذهبي اللون.

تقدم الفطائر دافئة مع صلصة الزبادي أو الكاتشب، أو يمكن تناولها مع سلطة خفيفة لوجبة متكاملة.

نصائح للحصول على أفضل نتيجة

اليكم بعض النصائح الإضافية للحصول على أفضل النتائج:

للحصول على نكهة أفضل، يفضل استخدام خضروات طازجة ومقرمشة.

طهي الفطائر لفترة طويلة قد يجعلها جافة، لذا يكفي طهيها حتى تصبح ذهبية اللون.

يمكنك تجربة إضافة الذرة، البقدونس، أو السبانخ المفرومة لمذاق أكثر تنوعا.

إذا كنت ترغب في جعل الوصفة أكثر صحية، يمكنك استبدال الدقيق الأبيض بدقيق القمح الكامل.

جرب هذه الوصفة السريعة لعشاء لذيذ وخفيف بدون لحوم، واستمتع بمذاق رائع بجهد قليل ومكونات متوفرة لديك. شاركنا تجربتك وأضف لمستك الخاصة!