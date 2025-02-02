أسعار الكتكوت الأبيض في الأسواق اليوم الأحد 2 فبراير 2025

يشهد سوق الدواجن في مصر اليوم الأحد، 2 فبراير 2025، استقرارًا نسبيًا في أسعار الكتكوت الأبيض. تختلف الأسعار حسب المنطقة والشركات، مما يتيح للمربين والمستثمرين خيارات متعددة.

كتب محمد سعد – يشغل بال الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في تربية الدواجن بالبحث عن أسعار الكتكوت الأبيض في الأسواق اليوم الثاني من فبراير، حيث أن الأسعار تشهد تغيرا بشكل نستمر، وهناك حالة من البحث المتكرر عن ذلك الأمر عبر محركات البحث، ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم هذه التفاصيل.

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سعر الكتكوت الابيض اليوم الأحد

يتم تحديث أسعار الكتاكيت بشكل مستمر، وإليكم أسعارها اليوم في الآتي:

وصل سعر سعر الكتكوت الأبيض اليوم نحو خمسين جنيه.

كما أن سعر الكتكوت الأبيض قطعان فقد وصل إلى ثمانية وثلاثين جنيه.

أما سعر كتكوت جيل ثاني فقد بلغ اليوم عشر جنيهات.

أما سعر كتكوت روزي بيور اليوم فقد وصل إلى عشر جنيهات.

يمكن شراء الكتكوت الساسو اليوم بسعر ثلاثة عشر جنيه.

بينما وصل قيمة الكتكوت البلدي اليوم نحو خمسة جنيه ونصف.

يباع الكتكوت الهجين اليوم بسعر ثمان جنيهات.

أما سعر الكتكوت الساسو بيور فقد وصل اليوم إلى ثلاثة عشر جنيه.

أسعار الفراخ اليوم الأحد 2 فبراير 2025

يزداد البحث عن أسعار الفراخ مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وإليكم أسعارها اليوم في الأسواق كالآتي:

جاء سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم نحو أربعة وثمانين جنيه، ويمكن للمستهلك شرائه بسعر يتراوح بين ستة وثمانية إلى ستة وتسعين جنيه.

أما كيلو الفراخ البلدي اليوم فقد سجل في البورصة نحو مائة وخمسة وعشرين جنيه، ويصل للمستهلك بسعر يتراوح بين مائة وستة وعشرين إلى مائة واثنين وثلاثين جنيه.

أسعار البيض اليوم

يعد البيض من الأكلات التي تحتوي على كمية عالية من البروتين، وإليكم أسعاره اليوم في الآتي:

يمكن شراء كرتونة البيض الأحمر اليوم بسعر يتراوح بين 160 و 165 جنيه مصري.

أما كرتونة البيض الأبيض فقد وصل سعرها اليوم متراوحا بين 155 و160 جنيه مصري.

كما أن كرتونة البيض البلدي يتراوح سعرها بين 160 و170 جنيه مصري.

تابع تحديثات أسعار الكتكوت الأبيض بانتظام لضمان الحصول على أفضل الأسعار في السوق، خاصة في ظل التغيرات المستمرة التي قد تؤثر على الأسعار.