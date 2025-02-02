تعرّف على أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأحد 2 فبراير 2025

شهدت أسواق مواد البناء في مصر اليوم، الأحد 2 فبراير 2025، استقرارًا في أسعار الحديد والأسمنت. يأتي ذلك في ظل توازن العرض والطلب، مع توقعات باستمرار هذه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

كتب محمد سعد – يحرص الكثير من المواطنين الذين يرغبون في البناء على متابعة مواد البناء من الحديد والأسمنت في الأسواق بشكل يومي، وقد تم الكشف عن الأسعار اليوم الثاني من فبراير من قبل مجلس الوزراء، ومن خلال مقالنا سوف نكشف لكم تفاصيل كافة الأسعار.

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سعر الحديد والاسمنت فى مصر اليوم الأحد

حدد مجلس الوزراء أسعار الحديد لتصبح في الأسواق اليوم كالآتي:

وصل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم في الأسواق نحو 38154 جنيه، وقد سجل ارتفاع بقدر 181 جنيه.

كما أن سعر طن الحديد من حديد عز وصل إلى 39844 جنيه، وقد سجل انخفاضا بقدر 95 جنيه.

كما جاء سعر طن حديد السويس اليوم في الأسواق نحو 31 ألف جنيه.

أما طن حديد المراكبي فقد لامس اليوم 41 ألف جنيه.

حديد بشاي لامس سعره اليوم في الأسواق 41 ألف جنيه.

أما حديد العشري فقد وصل سعر الطن 37500 جنيه.

طن حديد الجيوشي وصل سعره إلى 31 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة

من مواد البناء الهامة هو الاسمنت، وإليكم أسعاره بمختلف الأنواع في النقاط التالية:

وصل سعر طن إسمنت الرمادي إلى 3031 جنيه، وقد سجل ارتفاع اليوم بقدر 116 جنيه.

أما سعر طن إسمنت النصر فقد وصل اليوم إلى 1960 جنيه.

كما أن إسمنت الشركة العربية وصل سعر الطن إلى 2000 جنيه.

سعر طن إسمنت العسكري وصل اليوم إلى 1950 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت السويس اليوم نحو 2000 جنيه.

نصائح عند شراء الحديد والأسمنت

هناك بعض النصائح التي يلزم اتباعها عند شراء الحديد والأسمنت تساعد في الحفاظ علي هذه المواد لمدة أطول، وهي كالآتي:

لابد من القيام بتشوين الحديد في مكان مناسب وعدم وضعه على الأرض مباشرة.

كما أنه ينبغي عدم شراء كمية الحديد كاملة على مرة واحدة.

يتم مراعاة الحديد أثناء عملية التقطيع لعدم إهدار كمية كبيرة منه.

كما أنه يلزم إتباع الطريقة الصحيحة أثناء نقله من مكان لآخر.

مع استمرار استقرار أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية، يظل هذا التوازن مؤشرًا إيجابيًا لقطاع البناء والتشييد، مما يدعم خطط التنمية والمشروعات القومية.