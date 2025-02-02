أوبو تتألق مجددًا: تعرف على سعر ومواصفات Oppo Reno 13 Pro بإمكانيات مذهلة

أعلنت شركة أوبو عن هاتفها الجديد Oppo Reno 13 Pro، الذي يأتي بمواصفات تقنية متقدمة وتصميم أنيق، ليواصل سلسلة النجاحات التي حققتها الشركة في سوق الهواتف الذكية. يتميز الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.83 بوصة، ومعالج Dimensity 8350، ونظام كاميرات ثلاثي بدقة عالية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لعشاق التقنية والتصوير.

كتب محمد سعد – أعلنت شركة أوبو عن سعر و مواصفات Oppo Reno 13 Pro الجديد حيث يتميز الهاتف بمعالج من شركة ميدياتك من نوع Dimensity 8350 بتقنية 4 نانومتر كما يأتي مزودا ببطارية سعتها 5800 مللي أمبير مع شاحن سريع بقدرة 80 وات أيضا يتميز الهاتف بتصميم جميل ومواد قوية ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 15 بالإضافة إلى ذلك يحتوي على كاميرات تقدم أداء ممتازا.

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مواصفات Oppo Reno 13 Pro

يدعم الهاتف الاتصال اللاتلامسي الـ NFC

يدعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim ويدعم الـ E-sim.

يدعم الشبكات الاتصالية من الجيل الثاني 2G إلى الجيل الخامس 5G.

الأبعاد 162.8 × 76.6 × 7.6 ملليمتر والوزن 195 جرام.

مصنوع من الزجاج مع إطار من المعدن.

مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68/IP69 حتى عمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة.

الشاشة نوع AMOLED بحجم 6.83 إنش دقة 1272×2800 بكسل بجودة 1.5K معدل تحديث 120Hz مع دعم HDR10+ وطبقة حماية Corning Gorilla Glass 7i وسطوع يصل إلى 1200 شمعة.

الذاكرة ذاكرة صلبة 512 جيجا بايت UFS 3.1.

ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت LPDDR5X.

لا يدعم زيادة المساحة التخزينية.

المعالج دايمنساتي 8350 بتقنية 4 نانو ومعالج رسومي Mali G615-MC6.

الكاميرا الأمامية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 والكاميرا الخلفية كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل فتحة عدسة F/1.8 مزودة بنظام تثبيت بصري OIS وكاميرا بورتريه بدقة 50 ميجا بكسل F/2.8 مع زوم يصل إلى 120X وكاميرا واسعة 8 ميجا بكسل F/2.2.

تصوير الفيديو يدعم 4K بمعدل 30 و60 إطارا في الثانية بينما يدعم FHD بمعدل 30 و60 و120 إطارا في الثانية.

الصوت يدعم ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء وصوت ستريو عالي الجودة.

الاتصال اللاسلكي واي فاي بترددات Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e مع نطاق مزدوج.

بلوتوث 5.4 مع A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5.

أنظمة الملاحة يدعم GPS مع GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS.

وسائل الأمان مستشعر بصمة مدمج بالشاشة.

خاصية Face Unlock.

يدعم التسارع والموقع والبوصلة ومستشعر الدوران.

منفذ USB Type C مع دعم OTG.

البطارية تدعم سعة 5800 مللي أمبير الشحن السريع بقوة 80 واط وهي أقل من السعة المتواجدة في Oppo A5 Pro

نظام التشغيل أندرويد 15 مع واجهة ColorOS 15.

الألوان الرمادي والبنفسجي.

سعر هاتف Oppo Reno 13 Pro

بالنسبة لسعر هاتف أوبو رينو 13 برو الجديد بسعة 512 جيجابايت و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي فإن السعر العالمي يبدأ من 665 دولارا أمريكيا أما في الأسواق العربية فيباع الهاتف في مصر بسعر 32,765 جنيها مصريا وفي السعودية يبلغ سعره حوالي 2,494 ريالا سعوديا بينما يمكن الحصول عليه في الإمارات بسعر 2,441 درهما إماراتيا.

مع هذه المواصفات الرائدة، يُتوقع أن يحقق Oppo Reno 13 Pro نجاحًا كبيرًا في الأسواق العالمية، خاصةً مع تقديمه لتجربة مستخدم مميزة تجمع بين الأداء القوي والتصميم الجذاب. إذا كنت تبحث عن هاتف يجمع بين التقنية المتقدمة والتصميم الأنيق، فإن هذا الإصدار من أوبو يستحق النظر.