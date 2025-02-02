iPhone 15 Pro Max يصل للأسواق الخليجية بمواصفات ثورية وسعر تنافسي

أطلقت شركة آبل هاتفها الأحدث iPhone 15 Pro Max بتقنيات متطورة تجعله واحدًا من أبرز الأجهزة الذكية في 2025. يتميز الهاتف بتصميم أنيق وهيكل متين، بالإضافة إلى تحسينات قوية في الكاميرا والأداء. تعرف على مواصفات الهاتف وسعره في السعودية والإمارات.

كتب محمد سعد – يعتبر iPhone 15 Pro Max إنجازا فريدا في عالم الهواتف الذكية حيث يقدم توازنا مثاليا بين الأداء العالي والتصميم المدمج ومنتج من شركة أبل يأتي هذا الجهاز مزودا بشاشة OLED بحجم 6.1 بوصة تدعم تردد 120 هرتز ويحتوي على المعالج المتقدم A17 Pro بالإضافة إلى مجموعة من الكاميرات عالية الجودة كما يتميز بنظام التشغيل iOS الذي يحصل على تحديثات مستمرة مدى طويل مما يزيد من قيمة الجهاز.

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مواصفات هاتفiPhone 15 Pro Max

NFC مدعوم.

الشرائح Nano Sim Sim أو شريحتين اتصال.

الشبكات 2G 3G 4G 5G.

الخامات زجاج مع إطار من التيتانيوم.

الأبعاد والوزن 187 جرام 146.6×70.6×8.3 ملم.

مقاومة الماء والغبار IP68 حتى 6 متر لمدة 30 دقيقة.

شاشة LTPO Super Retina XDR OLED بمقاس 6.1 إنش بدقة 1179×2556 بكسل كثافة 460 بكسل لكل إنش عرض دائم معدل تحديث 120Hz HDR 10 تقنية Dolby Vision زجاج درع سيراميكي وسطوع يصل إلى 2000 شمعة.

الذاكرة الصلبة والعشوائية 128 جيجابايت/ 8 جيجابايت و 256 جيجابايت/ 8 جيجابايت و 512 جيجابايت/ 8 جيجابايت و 1 تيرابايت/ 8 جيجابايت.

المعالج A17 Pro معمارية 3 نانومتر ومعالج الرسوميات من آبل بمعمارية 6 نوى.

الكاميرا الأمامية 12 ميجا بكسل F/1.9 اوتوفوكس Face ID والكاميرا الخلفية 48 ميغا بكسل فتحة عدسة F/1.8 مثبت صورة بصري 12 ميغا بكسل فتحة عدسة F/2.8 زوم 3X مثبت صورة بصري 12 ميغا بكسل فتحة عدسة F/2.2 حساس TOF ثلاثي الأبعاد، فلاش LED.

تصوير الفيديو 4K 24/25/30/60 إطار في الثانية FHD 1080 بكسل 25/30/60/120 إطار في الثانية.

الصوت ميكروفون إضافي لتقليل الضوضاء وسماعات استيريو.

الأمان والمستشعرات بصمة الوجه وجهاز التسارع ومستشعر القرب والبوصلة والجيروسكوب والضغط الجوي.

البطارية 3274 مللي أمبير وشحن سريع بقوة 20 واط وتقنية MagSafe بقوة 15 واط وشحن Qi بقوة 7.5 واط.

منفذ USB Type C 3.0.

سعر هاتف iPhone 15 Pro

يأتي هاتف iPhone 15 Pro بمميزات متعددة حيث يبدأ سعر النسخة التي تحتوي على سعة تخزين 128 جيجابايت من 1000 دولار أمريكي بينما يرتفع السعر إلى 1100 دولار للنسخة ذات 256 جيجابايت و1300 دولار للنسخة بسعة 512 جيجابايت وينتهي السعر عند النسخة الأحدث 1 تيرابايت التي تبلغ 1500 دولار:

في السوق المصري يبدأ سعر الهاتف بسعة 256 جيجابايت من 57 ألف جنيه.

في المملكة العربية السعودية تتوفر النسخة سعة 128 جيجابايت بسعر 4700 ريال والنسخة سعة 256 جيجابايت بسعر 5200 ريال والنسخة سعة 512 جيجابايت بسعر 6200 ريال بينما النسخة سعة 1 تيرابايت تعرض بسعر 7200 ريال.

في الإمارات العربية المتحدة يتوافر الهاتف بسعة 128 جيجابايت بسعر 4300 درهم والنسخة التي بحجم 256 جيجابايت بسعر 4700 درهم بينما النسخة 512 جيجابايت تباع بسعر 5550 درهم وأخيرا النسخة ذات سعة 1 تيرابايت بسعر 6400 درهم.

يعد iPhone 15 Pro Max خيارًا مثاليًا لعشاق التكنولوجيا، حيث يجمع بين الأداء القوي والتصميم الفاخر. مع توفره في الأسواق الخليجية بأسعار تنافسية، يصبح اقتناؤه فرصة لا تفوّت لعشاق أجهزة آبل.