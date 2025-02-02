Samsung Galaxy S25 Ultra يصل بتقنيات مذهلة وأداء استثنائي – إليك المواصفات والسعر

أعلنت سامسونج رسميًا عن هاتفها الرائد الجديد Samsung Galaxy S25 Ultra، الذي يأتي بمواصفات ثورية تجمع بين الكاميرا الخارقة والمعالج الجبار. الهاتف مزود بأحدث التقنيات التي تضمن تجربة استخدام سلسة وأداء فائق يناسب عشاق الهواتف الذكية المتطورة. تعرف على أبرز مزاياه وسعره في الأسواق.

كتب محمد سعد – تواصل شركة سامسونج العالمية تقديم ابتكارات تكنولوجية جديدة مع هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra الذي يجسد رؤية الشركة في توفير تجربة مستخدم استثنائية تجمع بين الأداء الفائق والتصميم العصري المذهل.

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مزايا وعيوب سامسونج جلاكسي S25 Ultra

لا يخلو الهاتف من بعض العيوب ومنها:

من أبرز الأمور هو عدم وجود دعم لمدخل 3.5 ملم المخصص للسماعات التقليدية.

بالإضافة إلى عدم توافر رأس الشاحن داخل العبوة.

وهو أمر أصبح شائعا في الهواتف الرائدة.

لم يطرأ على البطارية أي تقدم ملحوظ سواء من حيث السعة أو سرعة الشحن.

ومع ذلك لا يزال الأداء الشامل قويا بفضل كفاءة المعالج ونظام إدارة الطاقة المتقدم.

يظل هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra واحدا من أفضل الخيارات المتاحة.

للمهتمين بالهواتف الذكية الرائدة الذين يسعون للحصول على أقوى أداء وتجربة تصوير مع تصميم عصري وتقنيات حديثة.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra

الاتصال يدعم NFC شريحتي Nano SIM بالإضافة إلى دعم E-sim ويتيح الاتصال بشبكات 2G/3G/4G/5G.

الأبعاد والوزن 162.8×77.6×8.2 ملم، 218 جرام.

الخامات زجاج خلفي محمي بتقنية Gorilla Victus 2 وإطار مصنوع من التيتانيوم.

مضاد للماء والغبار وفقا لمعيار IP68 ويمكن أن يتحمل عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

القلم S Pen مدمج في الهاتف مع زمن استجابة يبلغ 2.8 مللي ثانية.

شاشة LTPO AMOLED 2X بحجم 6.9 إنش بدقة 1440×3120 وكثافة 505 بكسل لكل إنش ومعدل تحديث يتراوح بين 1 و 120 هرتز تدعم تقنية HDR10+ مع سطوع يصل إلى 2600 شمعة وحماية من نوع Gorilla Armor 2.

الذاكرة 256 جيجا + 12 جيجا رام 512 جيجا + 12 جيجا رام 1 تيرا + 12 جيجا رام ولا يدعم كارت ميموري.

المعالج سناب دراجون 8 إيلت بتقنية 3 نانو ومعالج رسومي أدرينو 830.

الكاميرا الأمامية 12 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.2 والكاميرات الخلفية 200 ميجا بكسل أساسية OIS، F/1.7 10 ميجا بكسل زوم 3X، OIS، F/2.4) 50 ميجابكسل زوم 5x وتثبيت بصري للصورة وفتحة عدسة F/3.4 وتكبير رقمي 100×50 ميجابكسل تصوير عريض، F/2.0 مع فلاش LED.

تصوير الفيديو 8K بمعدل 24/30 إطار في الثانية 4K بمعدل 30/60/120 إطار في الثانية FHD بمعدل 30/60/240 إطار في الثانية HD بمعدل 960 إطار في الثانية.

الصوت ستيريو عالي وميكروفون لعزل الضوضاء

الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS.

المستشعرات بصمة مدمجة بتقنية الموجات فوق الصوتية وفتح الوجه ومستشعر تسارع ومستشعر القرب و جيروسكوب وبوصلة وبارومتر.

منفذ USB Type-C 3.2 دعم OTG.

البطارية 5000 مللي أمبير وشحن سريع بقوة 45 واط وشحن لاسلكي بقوة 15 واط وشحن عكسي بقوة 4.5 واط.

النظام Android 15، One UI 7

الألوان التيتانيوم ذو اللون السماوي والفضي الفاتح والرمادي والأسود.

سعر موبايل Samsung Galaxy S25 Ultra

النسخة التي سعتها 256 جيجابايت وذاكرتها 12 جيجابايت على المستوى العالمي 1300 دولار أمريكي ومن المتوقع أن يتراوح سعره في مصر بين 80 و100000 جنيه.

يواصل Samsung Galaxy S25 Ultra redefining معايير الهواتف الذكية، حيث يجمع بين الابتكار والأداء الفائق. مع مواصفاته القوية وسعره المميز، يعد هذا الهاتف خيارًا مثاليًا للمستخدمين الباحثين عن تجربة تقنية متكاملة.