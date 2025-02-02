حضّري الطحينة الخام في المنزل بسهولة بمكونين فقط وطعم رائع

الطحينة الخام من المكونات الأساسية في العديد من الأطباق الشرقية، وتُستخدم في تحضير أشهى المقبلات مثل الحمص والمتبل. بدلًا من شرائها جاهزة، يمكنك تحضيرها في المنزل بمكونين فقط وبطريقة بسيطة تضمن لك مذاقًا غنيًا وجودة مضمونة. إليك الخطوات السهلة لصنع الطحينة الخام في المنزل.

كتب محمد سعد – تعد الطحينة الخام من المكونات الأساسية في المطبخ العربي، وتدخل في تحضير أطباق شهية مثل الحمص والمتبل والسلطات والشاورما لتحضيرها منزليا بنكهة مميزة وقوام مثالي، يمكنك اتباع خطوات بسيطة باستخدام مكونات متوفرة، مما يضمن طعم طبيعي وخالي من الإضافات تحضير الطحينة في المنزل ليس فقط اقتصاديا، بل يمنحك الفرصة لتخصيص النكهة حسب رغبتك، استمتع بصنعها بسهولة وأضف لمستك الخاصة لأطباقك المفضلة.

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مكونات تحضير الطحينة في المنزل

لتحضير الطحينة يجب تجهيز المكونات الأساسية وبعض الأدوات المستخدمة وهي كالتالي:

المكونات:

سمسم: 200 جرام، ويفضل استخدام السمسم غير المحمص للحصول على طحينة خام طبيعية ذات نكهة مميزة.

زيت نباتي خفيف أو زيت السمسم: 3-4 ملاعق كبيرة، تضاف حسب الحاجة للوصول إلى القوام المطلوب.

ملح: رشة صغيرة اختياري.

طريقة تحضير الطحينة في البيت

للحصول على طعم مميز قومي بتحميص السمسم قليلا قومي بوضع السمسم في مقلاة على نار متوسطة، مع التقليب المستمر لمدة 3-5 دقائق حتى يصبح لونه ذهبي ولكن إذا كنتى تفضلين الطحينة الطبيعية، يمكنك استخدام السمسم الخام مباشرة.

إذا قمت بتحميص السمسم، انتظري حتى يبرد قليلا قبل البدء في طحنه أما إذا استخدمتى السمسم الخام، يمكنك البدء في طحنه مباشرة.

ضعي السمسم في خلاط قوي أو مطحنة الطعام، وابدئي في طحنه على سرعات منخفضة ثم انتقلي إلى سرعة أعلى في البداية، سيظل السمسم على شكل حبيبات كبيرة، ولكن مع الاستمرار في الطحن سيتحول إلى معجون سميك.

بمجرد الحصول على معجون السمسم، أضيفي الزيت تدريجيا مع الاستمرار في الطحن يساعد الزيت في تليين المعجون وتحويله إلى طحينة ناعمة وسلسة.

يمكنك إضافة الزيت حسب القوام الذي تفضليه، وإذا كنتى تفضلين طحينة أكثر سيولة، يمكنك إضافة المزيد من الزيت.

إذا كنتى تفضلين الطحينة بنكهة مالحة، يمكنك إضافة رشة صغيرة من الملح إلى الخليط ومزجها جيدا.

للحصول على طحينة ناعمة تماما وخالية من أي قطع غير مطحونة، يمكنك تصفيتها باستخدام مصفاة ناعمة.

بعد تحضير الطحينة، قومي بنقلها إلى وعاء زجاجي محكم الإغلاق يمكن تخزين الطحينة في الثلاجة، حيث ستظل طازجة لفترة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

باتباع هذه الخطوات، ستحصلين على طحينة خام طازجة وصحية يمكنك استخدامها في العديد من الأطباق.

بتحضير الطحينة الخام في المنزل، تضمنين منتجًا صحيًا خاليًا من المواد الحافظة، بالإضافة إلى توفير المال. جربي هذه الطريقة السهلة واستمتعي بطحينة لذيذة في كل وصفاتك.