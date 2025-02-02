Oppo A78 4G يصل للسعودية بسعر مذهل – اكتشف المواصفات والمميزات والعيوب

أطلقت شركة أوبو هاتفها الذكي Oppo A78 4G الذي حقق شهرة واسعة بفضل مزيجه المثالي بين السعر الاقتصادي والمواصفات القوية. يتميز الهاتف بشاشة رائعة، وأداء سلس، وكاميرا متطورة، مما يجعله خيارًا مميزًا لمحبي الهواتف الذكية العملية. إليك أبرز مواصفاته، بالإضافة إلى أهم مميزاته وعيوبه.
كتب محمد سعد – الهاتف Oppo A78 4G من بين الإصدارات التي قد وفرتها شركة أوبو المعروفة المنتجة لهواتف وإصدارات أجهزة لوحية ورقمية منافسة في السوق المحلية والعالمية، وقد تم إنتاج هذا الهاتف من الفئة المتوسطة، وفي هذا المقال نوضح السعر الحالي والمواصفات الخاصة بالجهاز وسمات الكاميرا والشاشة والمعالج ضثترخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
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مواصفات Oppo A78 4G
من بين المواصفات التي تظهر في الهاتف Oppo A78 4G ما يلي:
|المواصفات
|التفاصيل
|الهاتف يدعم
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|وزن الهاتف
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|الشاشة
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|الكاميرا
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|البطارية
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مميزات هاتف ppo A78 4G
- الهاتف يتسم بطرده لقطرات الماء.
- الأداء الخاص بالمعالج ملائم وهو سناب دراجون 680 4 جي.
- يدعم Oppo A78 4G إصدار بلوتوث 5.0.
- الهاتف داعم للمستشعر الخاص بالبصمة كما يدعم مستشعرات القرب والبوصلة والتسارع.
- يدعم أيضا هاتف Oppo A78 4G مستشعر الجيرسكوب.
- الهاتف باللونين الأسود والأخضر.
عيوب Oppo A78 4G
- الأداء متوسط.
- لا يوجد تصوير بجودة عالية.
- لا تصور الكاميرا بزاوية واسعة.
- لا يوجد مايك إضافي.
- المعالج والكاميرات ليست هي الأفضل.
سعر هاتف Oppo A78 4G
وصل السعر الحالي في المملكة العربية السعودية وذلك للنسخة 256 جيجا بايت و8 جيجا رامإلى قيمة 800 ريال سعودي.
يقدم Oppo A78 4G تجربة أداء رائعة مقابل سعر منافس، مما يجعله واحدًا من أكثر الهواتف المطلوبة في الفئة المتوسطة. إذا كنت تبحث عن هاتف يجمع بين الأداء الجيد والتكلفة المناسبة، فقد يكون هذا الهاتف هو الخيار الأمثل لك.