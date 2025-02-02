فرصة وظيفية مميزة في الهيئة العامة للأوقاف – مطلوب أخصائي أول في إدارة المراسم

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر فرصة وظيفية مميزة بمسمى أخصائي أول في إدارة المراسم، وذلك ضمن سعيها لتعزيز كوادرها بالكفاءات المؤهلة. تتميز الوظيفة بمزايا تنافسية وفرص تطوير مهني، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للراغبين في العمل بمجال البروتوكولات والمراسم.

كتب محمد سعد – تعلن الهيئة العامة للأوقاف عن توفر فرصة وظيفية لأخصائي أول في إدارة المراسم في مدينة الرياض. تشمل المزايا رواتب تنافسية، فرص نمو، وتأمين صحي. التقديم مفتوح حتى [التاريخ]. لا تفوت فرصة الانضمام إلى فريق عمل متميز!

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تفاصيل الوظيفة:

تعلن الهيئة العامة للأوقاف عن توفر فرصة وظيفية لأخصائي أول في إدارة المراسم في مدينة الرياض. تشمل المزايا رواتب تنافسية، فرص نمو، وتأمين صحي. التقديم مفتوح حتى [التاريخ]. لا تفوت فرصة الانضمام إلى فريق عمل متميز!

المسمى الوظيفي: أخصائي أول – إدارة المراسم.

أخصائي أول – إدارة المراسم. الموقع: الرياض، السعودية.

الرياض، السعودية. الجهة: الهيئة العامة للأوقاف.

المسؤوليات الوظيفية:

إعداد الخطط الخاصة بالمراسم والتأكد من الالتزام بتطبيقها. ترتيب مواعيد وجداول وبرامج الزيارات بما يحقق أهداف القسم. التنسيق مع الإدارات الداخلية لتوفير الاحتياجات اللوجستية لزيارات الوفود. تنسيق وتسهيل وتنفيذ البرامج والزيارات الميدانية للوفود. استقبال الضيوف والوفود وتقديم التوجيهات اللازمة. التحقق من تطبيق الإجراءات والبروتوكولات المعتمدة وتحليل كفاءتها. مراجعة الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بإدارة المراسم.

المؤهلات والخبرات:

المؤهل التعليمي: بكالوريوس في الإعلام / العلاقات العامة / إدارة الأعمال أو أي تخصص مشابه.

بكالوريوس في الإعلام / العلاقات العامة / إدارة الأعمال أو أي تخصص مشابه. الخبرة: خبرة عملية في مجال إدارة المراسم أو العلاقات العامة ستكون ميزة إضافية.

المزايا:

فرص تدريب وتطوير مهني مستمر.

بيئة عمل محفزة وداعمة.

راتب ومزايا تنافسية.

تأمين صحي ومكافآت أداء.

للتقديم على هذه الوظيفة،يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني والتقديم من خلال بوابة التوظيف.

إذا كنت تمتلك المهارات والخبرة اللازمة، فإن هذه الفرصة في الهيئة العامة للأوقاف قد تكون بوابتك لمستقبل وظيفي مميز. لا تفوّت التقديم واطلع على التفاصيل والشروط الآن.