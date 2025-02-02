برنامج تدريبي مبتدئ مع فرصة توظيف من أكاديمية الطاقة والمياه وشركة الزامل للصناعات للثانوية العامة

تعلن أكاديمية الطاقة والمياه بالتعاون مع شركة الزامل للصناعات عن إطلاق برنامج تدريبي مبتدئ بالتوظيف، يستهدف خريجي الثانوية العامة. يهدف البرنامج إلى توفير تدريب عملي متقدم وفرص توظيف مميزة في قطاع الطاقة والمياه، مما يفتح أبوابًا جديدة للشباب السعودي في مجال الصناعة والتقنية.

كتب محمد سعد – تُعلن أكاديمية الطاقة والمياه بالتعاون مع شركة الزامل للصناعات المعدنية الثقيلة عن إطلاق برنامج تدريبي مبتدئ بالتوظيف، يهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية السعودية من العمل في مجالات الطاقة والمياه والصناعات الأخرى. البرنامج يجمع بين التدريب العملي والتعليم الأكاديمي لتأهيل الشباب السعودي لسوق العمل.

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الشروط العامة للالتحاق بالبرنامج

الجنسية : سعودي/ة الجنسية. العمر : لا يزيد عمر المتقدم عن 24 سنة. الجنس : ذكور فقط. المؤهل العلمي : شهادة الثانوية العامة (علمي أو صناعي) بمعدل لا يقل عن 80%. درجة القدرات العامة : لا تقل عن 60%. اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية : اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بمستوى A2 على الأقل. غير مسجل بالتأمينات الاجتماعية : لم يسبق أن تم تسجيل المتقدم في التأمينات الاجتماعية. لم يسبق دعمه من صندوق هدف : لم يسبق للمتقدم الحصول على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف). لا يملك سجل تجاري : غير مسجل كمالك لسجل تجاري. اجتياز المقابلة الشخصية : يجب اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

مميزات البرنامج

عقد وظيفي منذ اليوم الأول : يتم توقيع عقد عمل مع الشركة الراعية (شركة الزامل) منذ بداية التدريب.

: يتم توقيع عقد عمل مع الشركة الراعية (شركة الزامل) منذ بداية التدريب. شهادة دبلوم معتمدة : الحصول على شهادة دبلوم معتمدة بعد إتمام البرنامج.

: الحصول على شهادة دبلوم معتمدة بعد إتمام البرنامج. مكافأة تدريبية مجزية : مكافأة شهرية قدرها 4000 ريال سعودي خلال فترة التدريب.

: مكافأة شهرية قدرها خلال فترة التدريب. التأمين الطبي : توفير تأمين طبي شامل للمتدربين.

: توفير تأمين طبي شامل للمتدربين. فرصة عمل مباشرة : ضمان التوظيف بعد انتهاء البرنامج بنجاح.

تفاصيل البرنامج

مدة البرنامج : سنتان.

: سنتان. مقر التدريب : أكاديمية الطاقة والمياه في مدينة رابغ .

: أكاديمية الطاقة والمياه في مدينة . مقر العمل : مدينة رابغ .

البرامج التدريبية

البرنامج يركز على تخصصين رئيسيين:

صيانة أجهزة التحكم : تعلم كيفية صيانة وإصلاح أجهزة التحكم المستخدمة في الصناعات المختلفة.

التركيز على الأنظمة الإلكترونية وأنظمة التشغيل الآلي. صيانة المعدات الكهربائية : تطوير المهارات اللازمة لصيانة المعدات الكهربائية.

التركيز على تشخيص الأعطال وإجراء الصيانة الوقائية والإصلاحية.

لماذا الانضمام إلى هذا البرنامج؟

دعم الكفاءات الوطنية : فرصة لتطوير المهارات والخبرات العملية في مجالات حيوية مثل الطاقة والمياه.

: فرصة لتطوير المهارات والخبرات العملية في مجالات حيوية مثل الطاقة والمياه. بيئة تعليمية متكاملة : التدريب في أكاديمية متخصصة ومجهزة بأحدث التقنيات.

: التدريب في أكاديمية متخصصة ومجهزة بأحدث التقنيات. ضمان التوظيف : ضمان الحصول على وظيفة دائمة بعد إتمام البرنامج بنجاح.

: ضمان الحصول على وظيفة دائمة بعد إتمام البرنامج بنجاح. رواتب ومزايا تنافسية : مكافأة تدريبية مجزية بالإضافة إلى التأمين الطبي.

كيفية التقديم

التقديم عبر الإنترنت : يمكن التقديم من خلال المنصة المخصصة لأكاديمية الطاقة والمياه أو موقع شركة الزامل.

: يمكن التقديم من خلال المنصة المخصصة لأكاديمية الطاقة والمياه أو موقع شركة الزامل. الخطوات : تعبئة نموذج التقديم الإلكتروني. تقديم الوثائق المطلوبة (شهادة الثانوية، شهادة القدرات، الهوية الوطنية). اجتياز اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية. إجراء المقابلة الشخصية.

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إذا كنت حديث التخرج من الثانوية العامة وترغب في الانطلاق نحو مسار مهني واعد في أحد أهم القطاعات، فلا تفوت فرصة الانضمام إلى هذا البرنامج التدريبي الذي يقدم لك فرصة اكتساب المهارات المطلوبة والحصول على وظيفة في شركة الزامل.