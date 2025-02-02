ماجد الفطيم تعلن عن وظائف شاغرة في السعودية برواتب ومزايا تنافسية مع فرص للتطوير المهني

أعلنت مجموعة ماجد الفطيم عن توفر وظائف شاغرة في مختلف مدن المملكة، مع رواتب ومزايا تنافسية تضمن للعاملين فيها بيئة عمل مثالية وفرصًا كبيرة للتطور المهني. هذه الفرص متاحة في عدة مجالات، وتستهدف المحترفين ذوي الخبرات والطموحين للانضمام إلى واحدة من أبرز الشركات في القطاع التجاري والتجزئة.

كتب محمد سعد – هل تبحث عن فرصة عمل في شركة عالمية رائدة؟ تُعلن شركة ماجد الفطيم عن توفر وظائف شاغرة في مُختلف التخصصات في المملكة العربية السعودية. انضم إلى فريق عمل مُتميز و انطلق بمسيرتك المهنية في عالم التجزئة و الضيافة و الترفيه، التفاصيل أدناه.

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الوظائف المُتاحة:

تُقدم ماجد الفطيم فرصًا وظيفية في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك:

المبيعات و خدمة العملاء: مندوب مبيعات (Sales Associate) (الرياض، جدة). مندوب مبيعات – Hollister (الرياض). مندوب مبيعات – Abercrombie & Fitch (الرياض). مندوب مبيعات – lululemon (الرياض). مندوب مبيعات أول (Senior Sales Associate) (جدة، الرياض). مندوب مبيعات – LuLuLemon – Solitaire Mall (الرياض). مندوب مبيعات – Crate & Barrel (جدة). مندوب مبيعات – CB2 (جدة). مندوب مبيعات – Corneliani (الرياض). مندوب مبيعات – الأثاث (الرياض). مُمثل خدمة العملاء (Customer Care Representative) (الرياض). مُمثل خدمة العملاء | MAF LifeStyle | Omni Channel (الرياض). مبيعات أول | MAF LifeStyle | الرياض (جدة). مساعد مبيعات (Sales Assistant) (الرياض، جدة).

إدارة المتاجر: نائب مدير المتجر (Deputy Store Manager) (الرياض). مدير المتجر (Store Manager) (الرياض، جدة). مساعد مدير المتجر (Assistant Store Manager) (الرياض). نائب مدير المتجر – الأزياء | MAF LifeStyle (الرياض). نائب مدير المتجر – الأثاث | MAF LifeStyle (الرياض، جدة). نائب مدير المتجر – الأزياء | MAF LifeStyle (جدة). مدير المتجر | الأزياء (Store Manager | Fashion) (جدة، الرياض). مدير المتجر – الأثاث (Store Manager -Furniture-) (الرياض، جدة).

الموارد البشرية : أخصائي اكتساب المواهب (Talent Acquisition Specialist) (الرياض). مُساعد الموارد البشرية (Human Capital Associate) (المدينة المنورة).

التسويق و الاتصالات : مدير – التسويق الرقمي (Manager – Digital Marketing Onsite) (الرياض). مُساعد المُحتوى (Content Associate) (الرياض).

أُخرى: مُنسق تجاري (Commercial Coordinator) (الرياض). مُصمم داخلي | MAF LifeStyle (Interior Designer) (جدة، الرياض). مُساعد التعلم و التطوير – غير الغذائي (Learning and Development Associate – Non food) (الرياض). مُحلل بيانات مُشارك (Associate Data Analytics) (الرياض). مُساعد مخزون – LuLulemon (Stock Associate – LuLulemon) (الدمام).



نبذة عن ماجد الفطيم:

ماجد الفطيم هي شركة رائدة في مجال مراكز التسوق و التجزئة و الترفيه في الشرق الأوسط و إفريقيا و آسيا. و تلتزم الشركة بـِـ خلق لحظات رائعة للجميع كل يوم، و تُقدم مجموعة واسعة من المنتجات و الخدمات التي تُلبي احتياجات العملاء في مُختلف القطاعات.

كيفية التقديم:

للتقديم على الوظائف الشاغرة في ماجد الفطيم، يُرجى زيارة حساب الشركة (لينكدان) و اختيار الوظيفة التي تُناسب مؤهلاتك و خبراتك.

إذا كنت تبحث عن فرصة عمل توفر لك استقرارًا وظيفيًا مع إمكانيات للتطوير والنمو، فإن فرص العمل لدى ماجد الفطيم تعد خيارًا ممتازًا. قدم الآن واستفد من المزايا والفرص التي تقدمها المجموعة.