ترتيب هدافي دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ 18: رونالدو يتصدر والنجم الهلالي ينافسه بقوة

بعد الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي، حافظ رونالدو على صدارة الهدافين، بينما بدأ نجم الهلال في التنافس بقوة على المركز الأول، مما يضيف إثارة كبيرة للمنافسة بين اللاعبين. تعرف على ترتيب الهدافين في الدوري السعودي بعد هذه الجولة الحاسمة.

كتب محمد سعد – إن النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” لاعب نادي النصر يحتل صدارة ترتيب هدافي دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2024/ 2024 برصيد 15 نقطة، بينما يأتي من بعده في المركز الثاني الفرنسي “كريم بنزيما” لاعب فريق الاتحاد.

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فيما يحتل الصربي “ميتروفيتش” المركز الثالث وزميله نجم الهلال “ماركوس ليوناردو” برصيد 12 نقطة، ويبقي “نكودو” لاعب فريق ضمك ضمن المنافسة برصيد 11 هدفًا بعد مرور ثمانية عشر جولة من البطولة المحلية.

يُذكر أن نادي الفتح يتذيل المسابقة برصيد 10 نقاط، بينما فريق الوحدة يقع في المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة.

تستمر المنافسة الشرسة بين النجوم في دوري روشن السعودي، حيث يسعى رونالدو للحفاظ على صدارته بينما يحاول زميله في الهلال الضغط على المركز الأول. مع تبقي جولات حاسمة، من سيكون الهداف الأول في الموسم؟