فرص وظيفية مميزة لمعلم ممارس في جامعة جدة – قدم الآن وابدأ مستقبلك المهني

تعلن جامعة جدة عن توفر فرص وظيفية للمعلمين الممارسين في مختلف التخصصات الأكاديمية. هذه الفرص تفتح أمامك أبوابًا للانضمام إلى فريق عمل أكاديمي متميز، مع فرص لتطوير مهني مستمر. إذا كنت تبحث عن بيئة تعليمية محفزة وملتزمة بالتطوير، فلا تفوت فرصة التقديم الآن.

كتب محمد سعد – تفتح جامعة جدة أبوابها للكفاءات الطموحة للانضمام إلى فريق عملها في منصب معلم ممارس في مجال البرمجة وعلوم الحاسب. تُعد هذه الفرصة مثالية للمهنيين الراغبين في تطوير مسيرتهم المهنية ضمن بيئة عمل ديناميكية ومحفزة.

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تفاصيل الوظيفة:

المسمى الوظيفي: معلم ممارس.

معلم ممارس. الموقع: جدة، السعودية.

جدة، السعودية. الجهة: جامعة جدة.

الوصف الوظيفي:

تدريس الطلاب في مجال تخصصه، ووضع خطط الدروس وتقديم التعليمات الفردية والجماعية، ودعم تنمية الطلاب.

الواجبات والمهام الرئيسية:

وضع خطط الدروس وفقًا لموضوع المنهج الدراسي والرؤية الأكاديمية للمدرسة. اختيار المصادر وتصميم المواد التعليمية والدروس. تقديم التعليمات الفردية والجماعية للطلاب. دعم تنمية الطلاب أكاديميًا ومهاريًا.

المؤهلات:

المؤهل التعليمي: ماجستير في البرمجة وعلوم الحاسب أو علوم الحاسبات.

ماجستير في البرمجة وعلوم الحاسب أو علوم الحاسبات. الشهادات والتراخيص: الحصول على الرخصة المهنية للوظائف التعليمية في مجال التخصص (مفضل).

المهارات المطلوبة:

القدرة على الابتكار وتنفيذ الأفكار الجديدة. علم أصول التدريس. توظيف الأفراد. تقييم الطلاب. تحمّل المسؤولية. إرشاد الآخرين. تخطيط المناهج التعليمية.

اللغات المطلوبة:

العربية: متقدم.

متقدم. الإنجليزية: معتمد (مفضل).

تفاصيل أخرى:

نوع العمل: دوام كامل.

دوام كامل. الراتب: غير محدد.

غير محدد. عدد الشواغر: 8.

8. الجنس: ذكور وإناث.

ذكور وإناث. المنطقة: مكة المكرمة.

مكة المكرمة. المدينة: جدة.

جدة. فترة العمل: صباحي.

صباحي. تاريخ بداية النشر: 30/07/1446.

30/07/1446. تاريخ نهاية النشر: 08/08/1446.

المزايا:

فرص تدريب وتطوير مهني مستمر.

بيئة عمل محفزة وداعمة.

راتب ومزايا تنافسية.

تأمين صحي ومكافآت أداء.

كيفية التقديم:

للتقديم على الوظائف الشاغرة في جامعة جدة، يُرجى زيارة حساب الجامعة على منصة جدارات.

مع جامعة جدة، سيكون مستقبلك المهني في مجال التعليم أكاديميًا ومليئًا بالتحديات والنمو. قدم الآن واستفد من هذه الفرص الوظيفية المميزة.