فرص عمل مميزة في جهة حكومية – 8 وظائف شاغرة بمختلف التخصصات، قدم الآن

تعلن إحدى الجهات الحكومية عن توفر 8 وظائف شاغرة في مجالات متنوعة، مما يوفر فرصة مثالية للانضمام إلى القطاع الحكومي. الوظائف متاحة في عدة تخصصات، وتستهدف أصحاب المهارات والخبرات في مختلف المجالات. لا تفوت هذه الفرصة للمساهمة في خدمة الوطن.

كتب محمد سعد – تسعى للعمل في جهة حكومية رائدة في مجال الأرصاد الجوية؟ يُعلن المركز الوطني للأرصاد عن توفر 8 وظائف شاغرة في مُختلف التخصصات. انضم إلى فريق عمل مُتميز و ساهم في خدمة الوطن و تطوير قطاع الأرصاد في المملكة.

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تفاصيل الوظائف المُتاحة:

تقنية المعلومات (IT): مدير تقنية المعلومات (IT Manager) .

خدمة العملاء (Customer Service): مدير خدمة العملاء (Customer Service Manager) .

التسويق (Marketing): أخصائي تسويق (Marketing Specialist) .

المبيعات (Sales): مدير مبيعات (Sales Manager) .

القانون (Legal): أخصائي قانوني (Legal Specialist) .

الإدارة (Administration): مدير إداري (Administrative Manager) .



التخصصات المطلوبة:

إدارة أعمال و إدارة النظم.

القانون و الشريعة.

المحاسبة و الإدارة العامة.

الاتصال التسويقي و الإعلان.

خدمات العملاء.

تقنية المعلومات و التسويق و نظم المعلومات.

إدارة المبيعات.

هندسة البرمجيات و البرمجة و هندسة الحاسب الآلي.

الشروط العامة:

أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصلًا على المؤهل المطلوب للوظيفة.

أن يكون مُتفرغًا للعمل بدوام كامل.

اجتياز الاختبار التحريري و المقابلة الشخصية.

كيفية التقديم:

للتقديم على الوظائف الشاغرة في المركز الوطني للأرصاد، يُرجى زيارة المنصة الوطنية المُوحدة للتوظيف (جدارات) عبر الرابط

ملاحظة: التقديم مُتاح من اليوم الأحد 4/8/1446 هـ و يستمر لـِـ مدة خمسة أيام.

إذا كنت تبحث عن استقرار وظيفي في القطاع الحكومي مع مزايا جيدة وفرص للتطور، قدم الآن وكن جزءًا من الفريق الحكومي.